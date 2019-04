¿Sabes quién metió el gol?, no alcancé a ver.

-Checa en redes sociales, ahí ponen quién fue y el video.

-¿Es broma? Aquí en CU al entrar quedas incomunicado.

Comentan entre dos aficionados de Pumas en el partido de la Jornada 12 de Liga MX contra Chivas.

El Estadio Olímpico Universitario en sus estructuras alberga 66 años de historia, en los cuales en comparación con otros estadios en México, puede presumir haber sido sede de partidos de Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos. Experiencias que lo que lo han validado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Pero el peso de los años se quedaron en el estadio, y se ha dejado de lado la conectividad de los aficionados en el área de CU. Una visita que puedan presumir los asistentes en tiempo real durante los partidos.

“Pumas se ha quedado muy atrás en el tema de tecnología, cada vez es más fácil cuestionar la etiqueta que se le da de equipo grande porque hay muchas fallas en temas deportivos, directivos y de comunicación. Parece que el área de comunicación y digital no están enlazados en una misma estrategia. Por lo que tomando en cuenta que estamos en una época digital en la que la gente busca estar subiendo contenido constante a redes sociales, en Ciudad Universitaria sin señal es imposible. Por lo que ir al a ver a Pumas es un suplicio para el aficionado promedio, no el que va al palco; pero al promedio, además de que podría resultarle caro, termina siendo una experiencia pesada”, comentó Ángel Palma, director de Total Match a El Economista.

En comparación con el Estadio Olímpico Universitario, existen recintos con varios años como el Azteca, que tiene 53 y el Universitario de Nuevo León, con 51 años, que al igual que pasa con Pumas, los estadios comienzan a cobrar la factura del tiempo, pero por ello la directiva se ha preocupado por brindar adecuaciones para los aficionados.

En el caso del Coloso de Santa Úrsula, se implementó desde el 2016 una red de Internet que en varias ocasiones los fanáticos han agradecido por su buen desarrollo, mientras que los aficionados de Tigres desde enero de este año ya cuentan con red wifi. Las adecuaciones han enriquecido en gran manera la experiencia del público.

En el estadio de los Pumas, la única zona que cuenta con wifi es la de Palomar, donde se ubican los palcos.

Óscar Salazar, fan de la porra La Ultra de Pumas considera que ha sido perjudicado por los constantes problemas de señal en CU, pero piensa que la tecnología puede causar problemas.

“Evidentemente en la porra nos hemos dado cuenta que hay estadios en el futbol mexicano que la tecnología es de punta y CU no es uno de esos. Pero a nosotros nos importa el aspecto deportivo, vivir el partido, el futbol no se vive en los celulares, tenemos que sentir y estar en los partidos de manera real. Además, creo que la tecnología es un arma de doble filo, porque pueden haber jugadas dudosas en la que se equivoque el árbitro y los aficionados tengan oportunidad de revisarla en el celular y al calor de las copas puede ser un tanto riesgoso, la tecnología sólo es necesaria en la cancha. Aunque a veces quieres localizar a alguien y la línea está saturada, es muy difícil comunicarse vía telefónica”, comentó.

Este diario realizó contacto con el equipo de prensa de Pumas para una postura oficial por parte del club y no obtuvo respuesta.

Sin una aplicación oficial

Los clubes de primera división se han encargado de desarrollar aplicaciones oficiales de los equipos en las cuales se brinda contenido especial como fotos y videos de actividades al interior del equipo u otras implementaciones.

En el caso de Chivas que brinda la opción de poner el celular en modo rebaño, en el cual los celulares parpadean con los colores del equipo y se utiliza durante los partidos.

Otros equipos como Tigres, han explorado con las apps otras partes del negocio, ya que se pueden realizar compras en la Tigre Tienda, organizan intercambios de boletos entre aficionados que cuentan con abono y próximamente contarán con la opción de utilizar la metodología de pago cashless a través de la aplicación en el estadio.

Actualmente los únicos equipos que no tienen una app oficial en Liga MX son Lobos Buap y Pumas; los universitarios por el contrario tienen un juego nombrado Pumas Gol, el cual consiste en un personaje en 3D vistiendo los colores del equipo que pasea con un balón por el territorio de Ciudad Universitaria, situación a la que se han enfocado por malas experiencias previas. .

“La aplicación específicamente en el tema de Pumas la han lanzado dos veces y no han logrado hacer una buena aplicación, ni si quiera podían actualizar el plantel del equipo. Además una app que es sólo de corte informativo, con información que encuentras en la federación u otras páginas, no le veo ningún sentido invertir en ellas. Si se llevara a cabo un programa de lealtad a través de ella, podría funcionar, pero una aplicación sin trascendencia, ni una razón de ser clara, no tiene ningún sentido”, comentó Palma.