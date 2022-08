En juego las últimas cartas para armar a la Selección

La Selección Mexicana sigue con el radar prendido a tres meses de iniciar el Mundial de Qatar 2022. Las lesiones de jugadores que se habían vuelto indiscutibles en las convocatorias como Jesús ‘Tecatito’ Corona y Henry Martín, han obligado al cuerpo técnico a evaluar más opciones provenientes de la Liga MX.

Más que un resultado, el partido contra Paraguay tiene más que entregar: claridad. Gerardo Martino propuso una convocatoria en la que debe resolver qué jugadores pueden tomar en relevo el estandarte titular.

“Paraguay no representa un partido de preparación para el Mundial, es un amistoso entre un equipo de la Liga MX contra una Selección que también ocupa jugadores de su liga local y la mexicana. En este partido no están ni el 30% de los jugadores que irán al Mundial. El ‘Tata’ Martino no está a favor de la meritocracia, si fuera por méritos en la cancha, por el nivel que tiene cada jugador en el momento de la competencia, estarían otros convocados, eso lo priva de tener variantes. No veo que tenga que ajustar mucho, si se gana, pierde o golean es intrascendente, pero los jugadores buscarán jugar sus últimas cartas para ganarse el llamado”, explica a El Economista, Luis Fernández, CEO de UnderData, consultora de futbol especializada en datascouting.

Por ejemplo, en el ataque ante la ausencia de ‘Tecatito’ llamó a Alexis Vega, jugador de Chivas. Sin embargo, de acuerdo a las métricas de UnderData, Alejandro Zendejas del club América está en mejor momento deportivo, pues genera mayor peligro en 90 minutos de un juego con 1.33 goles, comparado con los 0.88 que produce Vega.

