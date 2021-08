Al ver el medallero histórico de México en los Juegos Paralímpicos, deportes con grandes exponentes como el judo, que acumula cinco medallas, quedan opacados frente a las 196 del atletismo o 67 de natación. Esto no es un problema de calidad de atletas, sino de relevo generacional.

Eduardo Ávila y Lenia Ruvalcaba, judocas que representan a México en los Juegos de Tokio, son los responsables del impulso de este deporte para nuestro país. Iniciaron la cosecha de medallas en Beijing 2008 y no han parado; entre ambos consiguieron las cinco preseas de la delegación. Sin embargo, Ruvalcaba estima que si ellos no llegaran a participar en la edición de París 2024, no vislumbra un relevo generacional que pueda suplirlos, al menos hasta los Juegos de 2028.

"Es un tema un poco complicado y triste, la falta de promoción y de interés por parte de la gente por desarrollar el Judo. Es difícil a nivel mundial, el problema de la gente con discapacidad es que todos se van al atletismo o natación, que son los más populares dentro de las discapacidades”, dijo Ruvalcaba en entrevista con El Economista.

La atleta, doble medallista, padece astigmatismo y miopía, entre otros padecimientos en su ojo izquierdo, que le provocan debilidad visual. El judo en los Juegos Paralímpicos es exclusivo para deportistas con discapacidad visual y es una de las dos artes marciales del programa de Tokio, junto al debut del para taekwondo. Aunque a los competidores se les asignan clasificaciones basadas en la gravedad de su discapacidad visual que van desde B1 (ceguera total) hasta B3 (poca visión), los eventos se dividen por el peso en lugar de por el grado de discapacidad, por lo que todas las clasificaciones según el grado de visión compiten entre sí y no se utilizan antifaces.

Lenia explicó que el hecho de conseguir judocas ciegos o débiles visuales es complicado, pues el entrenamiento, por ejemplo, para las personas ciegas totales es sumamente descriptivo.

“Hay que hacer un poquito de capacitación para que la gente sepa cómo enseñar, porque (para los ciegos) es completamente descriptivo, es un poquito más cansado y más cuando a veces la persona no es tan receptiva o no empieza en el judo desde chiquito (...) Ojalá se pueda hacer un tipo de cursos, invitar a la gente a que conozca, ir a las fundaciones para ciegos a nivel nacional, que sé que hay muchísimas, y ojalá nos den la entrada para seguir fomentando el judo paralímpico en ciegos y débiles visuales”.

Pese a que Lenia encuentra una escasa promoción del judo adaptado, se ha posicionado como una de las grandes referentes paralímpicas de la actualidad: obtuvo plata en Beijing 2008, oro en Río 2016 y fue quinto lugar en Londres 2012. Además, ha buscado hacerse visible a la iniciativa pública y privada para que se den mayores consideraciones al deporte adaptado y para conseguir patrocinios.

Después de haber logrado la medalla de oro en Río, Ruvalcaba se reunió con la administración del ex presidente, Enrique Peña Nieto, para hacerle saber sus peticiones y propuestas para el deporte adaptado. Además, la atleta es apoyada por Citibanamex y gasolinerías BP, patrocinadores del comité paralímpico internacional.

“Cuando regresé de Río era la administración de Peña Nieto. Desafortunadamente, una de las peticiones que hice no se apoyó, que era el hecho de que muchos deportistas paralímpicos regresaban sin medalla y se les hacía una reducción considerable del monto de su beca (...) si este año tengo oportunidad de hablarlo, ahora con esta administración, lo voy a volver a hacer porque creo que es importante no abandonar a nuestros atletas”.

La judoca reflexionó que también es importante hacerse visibles a la iniciativa privada para recibir apoyo. Desde hace un año y medio, Lenia trabaja de la mano de la agencia de representación de deportistas, Athlete Booster, de quien recibe asesorías en su estrategia digital y de imagen, tocando puertas para atraer a los patrocinadores.

“Hay que buscarle por todos lados, no nada más quedarnos con nuestros resultados, sino también darnos a conocer, no sólo a nosotros, sino al movimiento paralímpico en general”.

El judo es una disciplina paralímpica desde Seúl 1988 y la rama femenil se introdujo en Atenas 2004. Con cinco preseas (tres oros), México se ubica en el décimo tercer lugar del medallero histórico, incluso encima de Estados Unidos y Rusia, que aunque han ganado más de 20 medallas, sólo han conseguido dos doradas. Esta prueba es dominada por Japón y China, quienes han ganado 12 y nueve oros y 30 y 25 en total, respectivamente.

Lenia Ruvalcaba

Deporte: judo

Edad: 35 años

Lugar de origen: jalisco

Participaciones en juegos paralímpicos: 4

Récords: medallista de plata en los paralímpicos de beijing 2008

Medallista de oro en los paralímpicos de río 2016

Medallista de oro en juegos parapanamericanos toronto 2015 y lima 2019

Medallista de plata en los juegos parapanamericanos de guadalajara 2011

