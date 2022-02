Zapopan.- “Apaga al mundo. Enciende el juego (World off. Game on)”. Ese es el slogan con el que Emma Raducanu empezó el año 2022, como parte de un comercial de uno de sus principales patrocinadores, Nike. Se trata de un video de 20 segundos que alcanzó 292,600 reproducciones solo en Twitter y en el que la tenista británica aparece jugando a una alta exigencia, mientras detrás de ella, en un fondo negro, se leen conceptos como “distraída”, “maravilla de una sola vez” y “perfecta”.

El comercial de Nike refleja lo que Raducanu quiere escribir en su nueva historia. Después de haber ganado un Grand Slam (US Open) con 18 años y con solo cuatro torneos disputados en el WTA Tour 2021, la tenista británica ha empezado una nueva temporada en la que aprender y disfrutar son sus principales banderas, pero no hay cabida para la presión ni las críticas.

“Profesionalmente, mi objetivo principal es ver algún progreso en ciertas áreas de mi juego, pero diría que la parte más importante es mantenerme disfrutando cada partido en cualquier lugar al que vaya. Creo que los resultados no son el foco para mí ahora, sino continuar en las canchas, teniendo progreso y todo eso es acerca de aprendizaje”, explica Raducanu en entrevista con El Economista durante la primera vez que visita México.

El 2022 significa la oportunidad de Raducanu de disputar un WTA Tour completo por primera ocasión en su carrera. Uno de sus destinos iniciales es México, llegando a los Abiertos de Zapopan y Monterrey como la mejor sembrada y una de las principales favoritas del público.

En el torneo de Jalisco, su presencia terminó mucho antes de lo esperado al ser eliminada en su primer enfrentamiento, ante una rival que se encontraba 598 lugares debajo de ella en el ranking de la WTA (Daria Saville, ranking 610). Terminó exhausta en una batalla que duró tres horas y 36 minutos (el juego más largo de su carrera), además de resentida de una lesión en su cadera que la hizo retirarse a la mitad del tercer set.

Desde su triunfo en el US Open, no ha logrado avanzar más allá de unos cuartos de final (solo los consiguió en el Abierto 250 de Transylvania, en octubre). La presión era un factor que la atosigaba, pues antes de que el mundo la conociera como campeona, se tuvo que retirar por dificultades para respirar a causa de una ansiedad en los octavos de final de Wimbledon 2021. Las cámaras la captaron sentada, con el rostro desconcertado, mientras los médicos del torneo checaban su ritmo cardiaco. Hoy las cosas lucen muy diferentes.

“Creo que la preparación mental es muy importante, es algo de lo que aprendí a través de esa victoria (en el US Open), porque me he logrado quitar un poco de la presión, trabajar un poco mejor en ver lo que pasó solo como un resultado y seguir trabajando día a día para mantener ese ritmo”, explica a este diario.

Desde el momento que pisó el aeropuerto de Guadalajara, Raducanu fue recibida con mariachis e infinidad de aplausos. El torneo recibió 40% más de interacciones en su cuenta de Instagram gracias a las fotos de la británica con niñas aficionadas y otras más portando un sombrero que decía “Viva México”. Su estancia en el Abierto de Zapopan provocó un boom mediático y entre los aficionados, aunque ella demostraba que está tomando el tenis como episodios de aprendizaje y con total felicidad.

Desde tu perspectiva, ¿qué beneficios le deja un deporte como el tenis a los jóvenes y a los niños?

“Creo que en cuestiones de desarrollo personal te ofrece herramientas muy importantes, como la comunicación y confianza, las relaciones sociales, así como viajar y conocer el mundo, lo cual te permite tener una perspectiva más grande de todo. Una de las cosas principales que me ha dado el tenis es justamente la confianza, yo era muy tímida cuando era mucho más joven, ahora puedo interactuar. Definitivamente me hizo tener más confianza en mí misma”, resalta la tenista de 19 años.

Esa confianza también se ve reflejada en sus relaciones comerciales. En el último trimestre de 2021 logró acuerdos como el ser embajadora global de British Airways, ganó el premio a la Personalidad Deportiva del Año (2021) de la BBC y se unió a las marcas Evian, Dior y Tiffany and Co.

¿Cuáles fueron tus claves para lograr el éxito antes de los 20 años?

“Diría que la cosa es que yo no estaba pensando en los resultados para nada, yo solo estaba disfrutando mi momento, creo que ese break que me tomé antes de ese objetivo me permitió verlo con gratitud y seguir mejorando. Me dejó muy hambrienta para lograr mis mejores resultados tanto como me fuera posible”.

Raducanu se marchó de Zapopan con las expectativas cortadas entre los aficionados mexicanos que daban por hecho que ella sería la campeona. Pero también se fue dejando la lección de que en una figura de su talla la resiliencia sigue siendo necesaria aún con los grandes trofeos ganados.

Ganar un Grand Slam le dio la entereza para rechazar las críticas y enfocarse en lo suyo. Esa fue la premisa con la que comenzó el WTA Tour 2021 en el Australian Open: “No estoy segura de las opiniones de otras personas sobre mí. Eso va a pasar, la presión es un privilegio. Prospero bajo la adrenalina y entonces, realmente, no pienso en las expectativas de otras personas. Las únicas que tengo son las de mí misma para mejorar y solo mejorar”.

Así ha comenzado el 2022 de Emma Raducanu, con una de sus primeras paradas en suelo mexicano. Aunque la afición de Zapopan la empezó a extrañar desde muy temprano, aún le queda la mitad de su camino, pues falta su visita al Abierto de Monterrey.