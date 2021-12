El FC Barcelona es el gran ausente de los octavos de final. La primera Champions del Barcelona sin Lionel Messi en casi dos décadas terminó por cobrar factura al equipo, que quedó eliminado en la fase de grupos el miércoles después de perder en campo del Bayern Múnich por 3-0. Este golpe además de pesar en el orgullo de un cinco veces campeón de la máxima competencia europea de clubes, también duele en el bolsillo de la institución, pues acceder a los octavos supone unos ingresos de 9.6 millones de euros y a cuartos otros 10.6 millones.

El Barcelona deberá ahora buscar una plaza en octavos de final de la Europa League, contra un segundo de la fase de grupos. Su última presencia en esta segunda competencia continental fue en la temporada 2003-04, cuando todavía se conocía como UEFA. De acuerdo a datos de El País, ganar la Europa League supone unos ingresos de 14.9 millones de euros, 5.3 menos que si alcanzara los cuartos de Champions.

El Benfica, con su triunfo en Lisboa ante el Dinamo de Kiev (2-0), también ayudó a la eliminación del cuadro catalán, quien se despide como tercero del Grupo E con siete puntos, detrás del Bayern (18) y Benfica (8), clasificados a octavos.

"Yo quería competir en esta Champions y tratar de ganarla, pero la realidad nos dice que no estamos al nivel. Es duro, pero es así", afirmó el técnico del Barça, Xavi Hernández, tras el partido.

El cuadro azulgrana deja la competencia en la fase de grupos por primera vez en 21 años, desde la temporada 2000-2001. Entonces, quedó tercero de grupo por detrás del Milan y el Leeds, en una edición en que Madrid, Valencia y Deportivo avanzaron de fase como primeros.

“Ya les he dicho que desde ya empieza una nueva etapa, que debemos exigirnos más y que esto debe ser un punto de inflexión porque no hemos competido. El Barça no puede permitirse esta situación. La vamos a afrontar y cambiarla desde ya. A trabajar duro para llevar al Barça donde se merece”, añadió el director técnico del conjunto catalán.

La eliminación del Barcelona ocurre pocos días después de que su jugador emblemático en los últimos tiempos, el argentino Leo Messi, ganara su séptimo Balón de Oro, tras haberse marchado al París Saint Germain.

A falta de un equipo por clasificarse, entre el Atalanta o el Villarreal, partido aplazado al jueves a causa de la nieve, los equipos que entran a octavos de final son Manchester City, Paris Saint Germain, Liverpool, Ajax, Sporting de Lisboa, Real Madrid, Inter, Bayern Múnich, Chelsea, Juventus, Atlético de Madrid, Manchester United, Benfica, Lille y RB Salzburgo.

