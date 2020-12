Kansas City para ganar el título de la NFL, los Lakers claros favoritos para repetir el campeonato de la NBA, el Bayern Munich para levantar la Champions; ese es parte del panorama que prevén las casas de apuestas deportivas antes de iniciar el 2021. Para ello, en las predicciones toman en cuenta principales parámetros como el valor de las plantillas, los movimientos tras cada temporada, los jugadores disponibles, el desempeño de la temporada previa o los resultados en curso.

¿Cuál es la metodología para predecir al campeón?

Eduardo Peláez, especialista en Estadísticas y Apuestas Deportivas de Strendus, explicó que para pronosticar los escenarios de 2021, primero es importante tomar en cuenta si las ligas ya comenzaron y se encuentran avanzadas como la NFL, la NBA que recién comenzó o la Champions League que se encuentra en octavos de final; o por el contrario si aún no han dado el banderazo inicial.

“Si la liga ya está corriendo, se tiene bastante información estadística de cómo va, quién es el primero, tendencias, todo eso nos permite estadísticamente revisar quién tiene más posibilidades de ganar. Si no ha empezado, hay dos variables principales en juego: primero, cómo les fue la temporada anterior y segundo, los movimientos de los jugadores o los que se encuentran lesionados. Esas dos variables determinarían quién puede ser campeón o no en una temporada que no ha comenzado”.

Un claro ejemplo han sido los movimientos que se han generado en la NBA. Los Lakers al no modificar la base de jugadores con la que venía trabajando en la temporada que se proclamaron campeones, tiene amplias posibilidades de repetir el campeonato, mientras que los Brooklyn Nets, que la temporada pasada no figuraron, al inicio de la temporada 2020-21 se encuentran entre los primeros tres contendientes al título debido a la aparición de Kevin Durant y Kyrie Irving.

¿Qué deporte es el más difícil de predecir?

Ciertas ligas de futbol como las europeas son más fáciles de predecir, pues existen algunas hegemonías, en comparación, por ejemplo, con la NBA, donde los movimientos de los jugadores afectan en mayor medida pues es un roster de 13 jugadores y sólo cinco en cancha.

“El futbol es tal vez más predecible, a lo mejor no sea por equipo, sino por un grupo de equipos. Hasta cinco equipos generalmente dominan por unas temporadas y eso cambia cada cierto tiempo. Las ligas en donde los cambios de jugadores pueden afectar más, como puede ser la NBA, porque la afectación que puede tener un jugador entre cinco es más que uno entre 11 o como en el futbol americano que son más. Ahora, lo que pasa con la NBA es que en algunos momentos ha logrado algunos equipos con dinastía que tienden a reinar pero el uno o el otro equipo que se le opone generalmente van cambiando”.

Tigres y León, los candidatos principales en 2021

De acuerdo a los resultados obtenidos en 2020, Peláez pronostica que Tigres y León son dos posibles protagonistas el próximo torneo.

“Tigres porque ganó la Concachampions, es un equipo con una de las mejores y más costosas plantillas de México, va a tener la continuidad que ha tenido la última década, el mismo técnico, muchos de los mismos jugadores, para nosotros en la estadística Tigres debería ser uno y León por haber demostrado la capacidad que tiene en la temporada que acaba de pasar, tiene jugadores que acaban de obtener mucha experiencia en los últimos torneos”.

¿Qué pronostican para el comportamiento de las apuestas en 2021?

“Un comportamiento estable, no consideramos que vayan a haber saltos incrementales fuertes. Sin embargo, la industria del entretenimiento de apuestas pareciera que todavía tiene muchos años de crecimiento en Latinoamérica porque la brecha tecnológica sigue disminuyendo, cada vez más personas tienen acceso, cada vez hay una estabilidad económica mejor y a pesar de lo que está ocurriendo y toda la afectación económica que hay, se ha venido recuperando de una manera muy lenta”, indicó el especialista.

