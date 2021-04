Catorce estadios de la Liga MX han tenido a lo largo de la temporada regular de Guardianes 2021, la oportunidad de abrir con aforo limitado y aún quedan tres inmuebles por unirse al grupo de la reapertura: el Azteca, el Olímpico Universitario y el Nemesio Díez.

La reactivación de la taquilla también exhibió un mal social que las autoridades públicas y privadas no han podido erradicar o controlar: las riñas entre aficionados en las tribunas y en la periferia de los estadios. La violencia no es novedad y los castigos no han sido el remedio para tener saldo blanco en una temporada. En la práctica es una conducta que debe sancionarse, pero muchas veces queda en la impunidad.

"No violencia como tal. Hemos tenido incidentes delicados pero violencia como tal no. En esos casos, con la intervención de la policía privada y pública sacan a los rijosos o las personas que han violentado. Más de 200 personas han sido retiradas de los estadios”.

La jornada 16 se manchó con cuatro episodios de riñas entre aficionados: en el clásico tapatío del estadio Jalisco; en la reapertura del estadio Universitario para el clásico regio y en el regreso del estadio Cuauhtémoc, donde se jugó el Puebla contra Pumas, que abrió la puerta a 12,778 asistentes. Y al cierre de la jornada, al terminar el partido entre Tuzos y Santos, aficionados intercambiaron golpes en el estacionamiento del estadio Hidalgo. Todos los hechos de violencia mencionados fueron documentados por medios de comunicación y en las redes sociales de los seguidores de los equipos.

En la jornada 15, al finalizar el choque entre Atlas y Mazatlán, fanáticos comenzaron a lanzar vasos de cervezas y a pelearse con las rejas de seguridad del estadio Kraken. Fue un partido al que asistieron 8, 785 espectadores. El nuevo estadio de la Liga MX ha albergado (hasta el momento) 10 juegos con aficionados y fue el primero en abrir desde el pasado 16 de octubre.

Las Fiscalías de Nuevo León y de Jalisco han registrado detenciones, mientras que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol no tiene carpetas de investigación desde que comenzó la apertura gradual de los estadios (octubre del 2020). Tampoco se verá un cambio radical en los reglamentos, porque las autoridades de la liga reconocen que la violencia es un incidente delicado y no es sencillo hacerlo por cuestiones de seguridad y se manejará en colaboración con todas las autoridades implicadas.

El cumplimiento de un protocolo sanitario por la pandemia y la venta limitada de bebidas alcohólicas no son variables que puedan controlar o terminar con las riñas, tampoco son factores que justifiquen la conducta violenta de un fanático, lo dice la psicología deportiva y la sociología.

“Se direcciona mal la pandemia, no todo lo que nos ocurre es por su culpa. En la infraestructura mental de una persona se puede usar la agresión, la violencia y la ira como una manera de resolver problemas. Más allá de la pandemia hay personas que ante su frustración histórica, es decir, de vida, la única manera de vincularse con el entorno es a través de la agresión”, explica a este diario Alejandro Gutiérrez Cedeño, psicólogo deportivo e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.

