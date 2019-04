El futbol tiene un futuro que se perfila a las compras de fondos, Bolsa y OTT.

Así lo menciona el consejo asesor del World Football Summit (WFS) —el congreso mundial sobre la industria del futbol que celebrará este año su cuarta edición como referente internacional— en su informe especial “The Future of the Football Industry: the Vision for 2022”, al que ha tenido acceso Expansión.

El estudio analiza las tendencias generales, de propiedad, ingresos o tecnología, que quedan plasmadas en un ranking que surge de una encuesta en la que los expertos puntúan cada afirmación propuesta de 1 (totalmente desacuerdo) a 10 puntos (lo contrario). No es un grupo de influencia cualquiera, pues este consejo asesor está formado por personalidades de la industria del deporte rey por su notable perfil social o porque destacan como líderes de un área en específico -ver apoyo-.

Propiedad.

“Se incrementarán los clubes adquiridos por fondos de inversión”, aseguran los expertos, que muestran un acuerdo de 8.7 puntos sobre 10 en este punto. Al compás, ven potencial para que los equipos sean “administrados de forma más profesional”, pudiéndose convertir en verdaderas estructuras orientadas a los negocios con foco en ocio y entretenimiento. Junto a esta fórmula, el consejo del WFS atisba que más conjuntos saldrán a Bolsa (con 7.36 puntos de acuerdo) y que el modelo de franquicia en el futbol se hará realidad (con 6.93 puntos).

Nuevos públicos.

Entre las audiencias, el futbol se mantendrá como el deporte favorito entre Millennials y nativos digitales, ya que “tiene un gran potencial para estas generaciones”. Esto da margen para poner en valor los contenidos, mejorar la visualización y ofrecer nuevas experiencias, “como, por ejemplo, aplicaciones que permitan a los fans comparar su desempeño con el de sus jugadores favoritos y aprender de ellos”. La base de aficionados crece con un perfil más internacional: Estados Unidos, México, Rusia, China e India son algunos de los mercados con mayor crecimiento.

“Esto puede estar relacionado con el hecho de que, para 2025, una Superliga europea podría convertirse en realidad” (con 7.71 puntos sobre 10 en el grado de acuerdo).

Relevancia.

El futbol incrementará su importancia económica y social. El impacto será tanto directo para las áreas donde se celebren las competiciones (creación de empleos, impuestos u hoteles) como para otras industrias de forma indirecta. Los expertos vaticinan una mayor relevancia social de forma que el futbol fomente la inversión de instalaciones o educación.

Fuentes de ingresos.

Aunque la televisión tradicional sigue siendo el núcleo duro de los ingresos, el negocio por este concepto tiene la previsión menos optimista por parte del consejo asesor del WFS. De la mano de los nuevos públicos, el cambio de comportamiento del consumidor entre las generaciones más jóvenes ha llevado al auge de nuevas plataformas, como OTT, redes sociales y aplicaciones, que ofrecen contenido más adaptado a los nuevos fans, atraídos, por ejemplo, por formatos más cortos, creando así nuevas fuentes de ingresos. De hecho, esa mayor presencia de nuevas plataformas se refleja en el interés de federaciones, ligas y otras propiedades del futbol para desarrollar sus propias televisiones, lo que se combina con las bajas barreras de entrada en redes sociales, facilitando que los nativos digitales generen contenido propio y cambien también el panorama de los medios.

Patrocinio y Matchday.

Los expertos auguran que el patrocinio será uno de los pilares de ingresos con más potencial de crecimiento, de la mano de factores como las nuevas tecnologías y posibilidades de monetización.

Marian Otamendi, directora del WFS

“Lograr un Foro Davos del futbol”

World Football Summit que inició en el 2016 celebrará una nueva edición en Malasia, la primera fuera de España, pese a no tener aún ni cuatro años de historia.

Marian Otamendi, su directora, repasa los objetivos de un proyecto que dio respuesta a una necesidad del mercado y analiza las oportunidades que tiene el futbol para seguir creciendo como negocio.

Marian Otamendi, directora del WFS, tiene la meta de lograr un Foro Davos del mundo del futbol; repasa el crecimiento de este proyecto, a la vez que recuerda el enorme potencial de esta industria.

¿Desde el principio quisiste llevar el evento a otros mercados?

Siempre tuvimos claro que queríamos internacionalizarlo. Ya tenemos consolidado el evento de Madrid y queríamos hacer algo en Asia. Indagamos y LaLiga nos puso en contacto con una empresa que estaba muy interesada en llevar allí WFS y, finalmente, Kuala Lumpur fue el lugar elegido.

¿Qué perspectivas tienes de cara a esta primera edición?

Esperamos recibir a más de 1,500 asistentes de más de 40 países, por lo que, aunque 90% de los asistentes será asiático, será un evento con marcado carácter internacional. Contaremos con más de 70 ponentes de la región y en la cita trataremos muchas temáticas del futbol en el continente. Los clubes europeos hablarán del potencial que tiene este para que ellos crezcan, ya que uno de los retos es llegar a más aficionados y monetizar a estos aficionados.

Es un mercado prioritario para toda la industria, aunque el futbol sigue siendo un deporte secundario, por lo que se hablará de cómo crear una industria. Una de las claves para ello será la lucha contra la piratería. Sigue habiendo mucha gente que ve los partidos a través de web piratas. Por ello llevaremos a una empresa que lucha contra esta actividad y también a dos broadcasters.

¿Contemplas una cita en Estados Unidos?

Miami o Los Ángeles serían grandes destinos, pero supone mucho riesgo hacer un evento en un sitio que no sea España sin un socio local que asegure la viabilidad del proyecto.