Los aficionados del futbol mexicano gastan en los diferentes partidos clásicos entre 650 y hasta 2,100 pesos de acuerdo con una investigación de precios realizada por El Economista.

Este diario comparó los seis partidos de mayor convocatoria y más mediáticos de la Liga MX para determinar la cifra este año. Por ejemplo, el fin de semana se disputa el encuentro entre América vs Chivas donde tan sólo para entrar al Estadio Azteca un aficionado promedio necesita invertir 510 pesos por boleto, cifra que se duplica en caso de ir acompañado.

Los clásicos son una oportunidad para que equipos como América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, Atlas, Monterrey o Tigres dupliquen en muchos casos sus precios para los aficionados.

En lo que va del 2018, los partidos clásicos más costosos son:

1.- Tigres vs Monterrey: 807 pesos (boleto promedio).

2.- Cruz Azul vs Pumas: 550 pesos (boleto promedio).

3.- América vs Chivas (el domingo) 510 pesos (boleto promedio).

4.- América vs Cruz Azul : 465 pesos (boleto promedio).

5.- América vs Pumas: 425 pesos (boleto promedio).

Ser aficionado de futbol tiene su costo. Si los fans quieren vestir el jersey de su equipo, tienen que desembolsar entre 1,500 y 1,300 pesos, siendo el del América, el más costoso.

Iván, el Karrera, líder de la barra sangre azul, asegura que “en muchas ocasiones los equipos o algunos jugadores no saben el esfuerzo de los aficionados para juntar dinero para ir al estadio, sabemos que el futbol es un negocio y nosotros le damos vida”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor de 62.7% de la población ocupada en México gana un sueldo entre uno hasta tres salarios mínimos. Considerando esta cifra, un trabajador promedio en nuestro país tiene que gastar todo lo que gana entre dos y seis días sólo para comprar un boleto para el próximo domingo en el Estadio Azteca, más de la mitad de la quincena si es que decide invitar a alguien, sin considerar lo que compre al interior del inmueble.

Un partido de 46 mdp

En términos de negocio, el clásico del futbol mexicano entre América vs Chivas dejará una derrama económica de aproximadamente 41 millones de pesos sólo por venta de boletos, más otros 5 millones de pesos más por la venta de cerveza, 46 en total. Los clubes que disputan partidos de esta categoría (clásicos) tienen sus mejores ingresos en esta serie de cotejos. Por ejemplo, los clásicos regios generaron un impacto para los clubes de 84 millones de pesos sólo por 180 minutos, sin incluir Liguilla en caso de que la disputen.

Más de 3 millones de televidentes en EU

Uno de los partidos de futbol más vistos cada año en la televisión de Estados Unidos es el encuentro entre América vs Chivas. Considerando datos de Broadcasting & Cable y World Soccer Talk, en los últimos tres años el partido tiene entre 2.9 y 4 millones de televidentes en promedio.

Por ejemplo, en la primera quincena del mes de septiembre, los productos del futbol mexicano, que incluye también a la Selección Nacional, ocupan tres de los cinco partidos más vistos en la televisión estadounidenses. México vs EU, México vs Uruguay y América vs Morelia están en el listado.

El cotejo entre los americanistas y michoacanos fue visto por 734,000 personas por Univisión, la empresa que tiene los derechos de televisión de todos los clubes de la Liga MX. Tanto Chivas como las Águilas son los dos equipos más populares en el país vecino del norte, entre ambos clubes tiene al menos unos 12 millones de aficionados.

Con 44% del total de la audiencia en EU, la Liga MX domina el mercado de futbol de aquel país que en su totalidad le pertenece a Univision. El torneo mexicano tiene más televidentes que la Premier League (Inglaterra) con 26%, y el resto de las ligas (MLS, Bundesliga, la Liga, Eredivisie y Serie A) con 30% entre todos.

El mercado de EU es importante para el América, recientemente abrieron una oficina en Estados Unidos en Nueva York. “Creemos que podemos posicionar mucho más a nuestro club como una de las plataformas deportivas más importantes de todo el continente”, dijo Arturo de la Fuente, manager director del equipo en la Unión Americana.

Por su parte, Chivas tiene el contrato de televisión más lucrativo en Estados Unidos, donde cada año ingresa 16 millones de dólares de Univisión y su relación comercial se extiende hasta el 2019. (Con información de Marisol Rojas)