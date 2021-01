Desaparecer no es una alarma generalizada en el futbol sudamericano. La crisis económica puede ser administrada y en la medida de lo posible contenida con reajustes al modelo de generación de ingresos.

La pandemia y su golpe económico motiva a revisar alternativas de negocio y a analizar qué sucede en los mercados del futbol vecinos. Así inicia esta historia, con una declaración que pone en foco rojo al futbol colombiano.

“La situación es muy crítica. Si esto continuara tendríamos una situación más considerable. Existe el riesgo de que algunos equipos de futbol puedan llegar a desaparecer”, dijo al diario La República, el presidente de la Federación de Futbol, Ramón Jesurún como respuesta a la gravedad de la crisis. Ante esto, este diario indagó con autoridades del futbol en Argentina, Ecuador, Colombia y Perú la situación económica en casa y cómo han resistido a la taquilla cero en ingresos.

En Argentina encontramos los conceptos de sustentabilidad, organización y fair play financiero de Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba: “La crisis nos encontró en una situación de equilibrio económico y de orden administrativo. La decisión fue activar propuestas de transferencias porque la prioridad estaba en el equilibrio económico que es base de la sustentabilidad. Conformamos un comité de crisis integrado por la directiva y las áreas de gestión para cuidar el patrimonio del club, la salud de nuestra gente, reducir gastos y sostener ingresos”.

A nivel Asociación del Fútbol Argentino, Leandro Petersen, Gerente Comercial y Marketing nos habló sobre el poder de la negociación en un país donde el futbol es fuente de activación económica para que los patrocinios y la televisión continúen pagando.

“Nosotros en relación a los ingresos hicimos varias cosas, por un lado, negociamos con los patrocinadores de la Selección, tenemos más de 20 empresas multinacionales. Todos siguieron pagando su canon anual. Reforzamos la estrategia digital con la OTT de la AFA, que es estilo Netflix. Se renegociaron los derechos de TV con la cadena internacional ESPN. Los clubes siguen teniendo su ingreso mensual. En Argentina hemos logrado que los siete meses sin futbol los clubes cobren su cuota de la TV”.

En Ecuador, Gustavo Silikovic, Secretario General de la Federación Ecuatoriana de Futbol, explica que incluso a nivel clubes de la liga, (que no dependen directamente de la Federación) la parte más difícil fue tener soluciones a la mano ante la abrupta taquilla cero.

“En un presupuesto de organización deportiva, la forma de ajustar tiene que ser con las transferencias, los contratos, compras y todo lo que involucra al club de futbol a corto plazo”.

En el futbol ecuatoriano cada club es responsable de negociar sus derechos de televisión, así que se vieron obligados a tocar recálculos de valor: “en este país un contrato que se firmó hace dos años hoy es muy difícil de pagar por parte de la compañía que tiene los derechos”.

El impulso a la parte digital también fue la apuesta, sin embargo analiza que esto ayuda más que nada a mantener el engagement entre club y aficionados, más no significan ingresos extras inmediatos. Pero seguirán explorando el camino en el 2021.

En Perú, Benjamín Romero, Director de Marketing en la Federación destaca que pese a no ser un país potencia como Brasil o Argentina, la renovación del futbol peruano es reciente y eso los ha mantenido a flote. El resurgimiento se lo deben a la participación en el Mundial de Rusia 2018 y el subcampeonato de la Copa América.

“La federación asumió el control de la liga hace dos años con la idea de formalizar el futbol. La liga peruana fue la primera en reactivarse en Sudamérica durante la pandemia el pasado 7 de agosto. Este año queremos volver al torneo cuidando los protocolos”.

En Colombia, Marco Caicedo presidente del Deportivo Cali recuerda que la crisis en el futbol colombiano se viene exacerbando desde el periodo 2017-18 cuando un 80% de los equipos revelaban pérdidas en sus balances.

“Con la pandemia se ven menguados ingresos importantes como taquilla, patrocinios. No tenemos ingresos por venta de derechos de TV internacional .Y ahí una tarea importante, que es lograr acceder a los mercados internacionales y crecer ese rubro de ingresos”.

De los 19 clubes que conforman la Liga Dimayor, once tienen un valor por arriba de los 10 millones de euros, y después del año de pandemia la liga dejó de percibir 13,000 millones, con una caída del 30% de lo que recibían por derechos de televisión, que es actualmente la fuente principal de ingresos de los equipos. Los patrocinios, la venta de jugadores también disminuyeron en ingresos.

En el último año el modelo de transmisiones ha migrado a la TV de paga, los mejores encuentros de cada fecha los tiene el canal Win Sports +, señal premium del canal Win Sports. Mientras que los partidos de la Selección colombiana son de Caracol Televisión, que paga unos 40 millones por los derechos, de acuerdo a la prensa local.

Pero la repartición del dinero no es pareja y distingue entre los equipos 'clase A' y 'clase B'. Los primeros son los que han estado en Primera División durante más de tres años y se distribuyen las ganancias en partes iguales (incluyendo a los clubes en segunda división), mientras que los clase B reciben el 10 por ciento.

—Deportivo Cali siendo el sexto equipo más valioso de la Dimayor. ¿Cómo logró mantener su valor durante la pandemia?

“En Deportivo Cali tomamos medidas austeras, renegociamos contratos con los jugadores y en la administración tuvimos una disminución significativa en costo y gasto, que nos permitió pasar el año en punto de equilibrio y logramos sostener los ingresos en el Cali. El 50% de nuestros ingresos depende de la venta de derechos federativos, y sacamos un ejercicio fiscal 2020 por encima del punto de equilibrio”, explica el presidente Marco Caicedo.

—¿Qué tan grave es la crisis para el club?

“No conozco los detalles de los demás equipos ni sus balances del último año. En el reporte (de La República) Ramón Jesurún, se referirá a dos o tres, no sé quienes son, ni los números. En el Deportivo Cali no sentimos que nos hemos devaluado. A veces el caso es coyuntural y los ingresos pueden afectar, pero no hay una pérdida de valor significativo”.

