En México obtener la licencia de entrenador profesional brinda una gran ilusión, pero poca certeza de un futuro en el gremio y dirigiendo en Primera División.

Un camino rumbo a los banquillos es la Escuela Nacional para Directores Técnicos (ENDIT), que ofrece un curso de tres módulos de cinco meses cada uno. Con 57,978 pesos un aspirante podrá pagar las inscripciones, módulos y la admisión del curso que forma parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Es muy difícil posicionarte y obtener oportunidades. En divisiones inferiores aunque sean profesionales hay falta de pagos o incumplimiento de directivas. En mi caso, tienen dos meses de adeudo los dirigentes, en Tercera División se nota mucho la falta de recursos. Las oportunidades deberían de ser más equitativas. No se le da una verdadera importancia a la formación y por eso hay tanta escasez de talentos que llegan a Primera División”, comenta Enrique Herrera, director técnico del FC Politécnico y egresado del ENDIT.

En Liga MX la baraja de entrenadores se ha limitado a los mismos nombres rondando por diferentes equipos, o que existan casos como el último nombramiento de Chivas, que eligieron a Tomás Boy de 66 años, quien llevaba seis torneos sin dirigir.

También, la exigencia de tener resultados inmediatos implica que los dueños busquen estrategas con experiencia sin contar a veces la capacitación.

“No soy de los que cree que hay que darle oportunidad a entrenadores jóvenes por ser jóvenes, la edad no tiene nada que ver, a mí me gustaría abogar por los entrenadores jóvenes mexicanos pero para hacerlo necesitas propuestas de primer nivel. Entonces como dueño o presidente de un equipo represento una empresa que vale mínimo 50 millones de dólares y en ciertos casos cientos de millones de dólares; por lo que yo no le voy a dar oportunidad a nadie que no me brinde las mayores garantías de que mi proyecto sea exitoso.

“La realidad es que si no hay muchas oportunidades para los jóvenes, ellos tienen que valorar por qué no están recibiendo la oportunidad”, señala a El Economista Jacques Passy, exentrenador de la Selección de San Cristóbal y Nieves.

El promedio de edad de entrenadores en el actual torneo es de 53 años como un mensaje de mejor viejos conocidos, que jóvenes por conocer.

Por lo que Cosme González, graduado del ENDIT y autor del libro Futbol Ajedrez considera que el curso brindado por la FMF a pesar de dar las bases para los entrenadores mexicanos, se ha quedado un poco obsoleto al no obligar una capacitación constante; como ocurre en Europa, que el curso para ser entrenador tiene vigencia de tres a cinco años, por lo que de no haber actualización por parte del entrenador, el curso pierde su validez. Por ello, considera que el constante aprendizaje y desarrollo en categorías menores es crucial.

“Hay entrenadores jóvenes que están muy bien capacitados. Creo que al igual que los futbolistas, los técnicos deben llevar un proceso. Por ejemplo: Jaime Lozano empezó en Sub 20 de Gallos, luego asistente de Vuchetich y después tuvo su oportunidad como entrenador. Rafael Puente se desarrolló en Ascenso con Lobos y luego se estableció en Primera División.

“En gran medida el éxito es eso, la preparación que realizan al entrevistarse con gente de experiencia, ya después ellos toman lo que les sirve, pero no dejan de conocer distintas metodologías de trabajo y llevaron el proceso indicado”, comentó Cosme.

Pero a pesar de la situación, el interés por convertirse en entrenador ha ido en crecimiento, según palabras de los entrevistados.

En el ENDIT, actualmente los cursos se forman por dos grupos de aproximadamente 50 alumnos, mientras que hace alrededor de seis años sólo había un grupo por curso y de los 30 alumnos que comenzaron sólo se graduaron seis personas. Se buscaron cifras oficiales pero no hubo respuesta por parte de la institución.