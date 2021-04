Cuando Donovan Carrillo represente a México en los Juegos Olímpicos de Beijing tendrá 22 años de edad y se terminarán tres décadas de no ver a un patinador artístico mexicano en la justa invernal, el último fue Ricardo Olavarrieta. Además, es el único latinoamericano que logró el boleto olímpico hace una semana en la pista de hielo del Campeonato Mundial de Estocolmo, Suecia. La Unión Internacional de Patinaje Artístico (ISU) anunció que Donovan, originario de Zapopan, Jalisco, obtuvo su boleto olímpico al haberse ubicado en el lugar 20 de 24 participantes.

Donovan no sólo ha hecho de su vida el patinaje, desde los 8 años ha practicado otros deportes como el futbol, la natación, gimnasia y el ballet. Sus padres son entrenadores y su hermana fue su principal motivo para probarse en el patinaje artístico.

Actualmente, junto a su entrenador Gregorio Núñez, buscarán fogueo internacional, próximamente del 22 al 25 de septiembre en el Preolímpico en Obersdorf, Alemania.

“En las competencias a las que hemos asistido solo hemos viajado mi entrenador y yo, lo mejor sería tener a un equipo multidisciplinario, pero las circunstancias no lo han permitido. No quitamos el dedo del renglón, esperamos que la situación pueda mejorar para viajar con todo el equipo necesario, que puedan apoyarnos en sus respectivas áreas”, responde a El Economista.

-¿Qué especialistas necesitas que viajen contigo?

“Una fisioterapeuta, una psicóloga, un doctor”.

El trabajo multidisciplinario que lo prepara día con día es su doctora Leticia Flores y la psicóloga de Conade, Paulina Sánchez.

“Aunque el equipo multidisciplinario no me pueda acompañar a las competencias, es importante que me ayuden en la planeación, en caso de lesiones poder tratarlas, o si se necesita una intervención o un estudio (...) Trabajar la parte mental también, puede hacer un cambio notorio a los resultados.”

Donovan es el patinador que en 2016 tuvo impacto mediático por tener en su coreografía música del cantautor meixicano Juan Gabriel, cuando estaba reciente el día de su fallecimiento. En el Grand Prix de Yokohama, Japón comenzó a popularizarse por su traje de charro y por llevar en sus rutinas el concepto de cultura mexicana.

En sus metas los últimos años, siempre estuvo perfeccionar sus rutinas en el salto cuádruple, triples perfectos y triples axel. Ahora, “en una parte temprana de la pretemporada olímpica” menciona que quiere aumentar aún más la dificultad con saltos cuádruples y buscar quedar arriba del corte entre los primeros 24 lugares y presentar el programa largo.

“Voy a prepararme para dar un resultado del que mi país y yo mismo me sienta orgulloso. Que esto ayude a impulsar a los deportes en México que se han visto aislados de los demás, fuera de la atención”.

Carlos Pruneda, jefe de misión de la delegación mexicana para Beijing 2022 informó que México tiene dos deportistas calificados; sin embargo, uno todavía no es oficial, se trata de Jonathan Soto en sky alpino, quien deberá esperar hasta el 17 de enero para conocer la lista oficial.

En la parte femenil del patinaje artístico, la mexicana Andrea Montesinos buscará el boleto en septiembre en el Preolímpico de Alemania.