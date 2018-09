Claudio Aguilera tenía completo su equipo titular para afrontar la Copa Danone, un torneo infantil de selecciones de categoría sub 12 del que había levantado el título el año pasado. Aguilera, quien desde ese entonces entrenaba las divisiones infantiles del Pachuca, fue informado que le llegaría un refuerzo de último momento.

“Me dijeron que venía de Tabasco, que era muy bueno. Pero pensé que iba a ser difícil que jugara, porque tenía un equipo muy compacto”, recuerda.

El jovencito se presentó como Diego Lainez.

Aguilera dice que era un niño alegre, hiperactivo, respetuoso y que, contrario a su edad, no le gustaba comer golosinas. Mientras que en la cancha era un mediocampista que jugaba como extremo o como interior, con muy buena técnica y toque de balón.

“No tuve opción más que darle minutos en el equipo. No había argumentos para dejarlo en la banca”.

Siete años después, apenas en julio pasado, el novel mediocampista se encontró en la misma situación.

Miguel Herrera —su entrenador en el América— mencionó en una entrevista que no veía a Lainez tener muchos minutos en el cuadro titular en la presente temporada. Calculó que para que formara parte del once inicial debía de pasar, al menos, cuatro años. Es decir, cuando el muchacho tuviera 22.

Pero al igual que Aguilera, Herrera se equivocó.

Lainez aprovechó una baja de juego de Renato Ibarra y tomó su puesto en el cuadro titular en un partido ante Pachuca, su ex equipo. Ese día marcó dos goles, el primer doblete de su carrera y los goles que le garantizaron repetir en la titularidad los siguientes cuatro encuentros de liga. Fue su graduación.

“No sólo es su talento. Es la madurez que tiene, su mentalidad. Hay muchachos que reaccionan mal cuando el entrenador le da una negativa, pero él no. Supo convencer al entrenador que estaba equivocado, aunque Herrera no lo reconozca. Diego tiene la cualidad de sacar provecho de un halago como de un regaño. No muchos jóvenes pueden hacerlo”, dice su ex técnico.

Mantenerse en la titularidad de las Águilas le dio a Lainez la oportunidad de obtener su primera convocatoria a la selección mayor y en la que podría hacer su debut ante Uruguay. Coincidentemente, Santiago Baños –presidente deportivo del club azulcrema- reveló hace unos días que descartaron una oferta de la Roma, porque no cumplía con las expectativas que ellos tenían.

Aguilera explica que su talento, su disciplina en el terreno de juego y alimentación, pero sobre todo su mentalidad, son claves para que acelere los procesos que tienen planeados sus entrenadores.

“Esas cualidades hacen que pueda establecerse más rápido en la selección o que, en algún momento, en el América o en otro equipo. Quizá lo único que tiene que mejorar es elegir más rápido con el balón, porque en técnica individual, gol y juego en equipo, ya cuenta con esas características”, dice Aguilera.