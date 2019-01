Diego Lainez significa dos tiempos: futuro, pero también presente. Para Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Betis y quien condujo todas las negociaciones para fichar al mexicano, el futbolista de 18 años tendrá oportunidad de participar, ¿por qué? El club español está en tres competiciones y tiene una plantilla corta: Liga, Copa del Rey y Europa League.

“Diego es el futuro, pero también es un presente que nos aportará mucho, de eso estoy seguro”, reflexionó Ferrer cuando le cuestionaron por qué contratar a un futbolista tan joven.

La primera vez que los ojeadores del Betis vieron a Diego fue en Marbella, en una serie de partidos amistosos de la Selección Sub 17 previo al Mundial de la categoría. “Y no sólo fue un visor el que lo observó, tenemos a varios repartidos por el mundo y muchos nos dieron referencias, entonces fue cuando lo empezamos a seguir, éste era el momento de ficharlo y no en verano cuando las ofertas quizás hubieran sido mayores”, comentó el directivo del Betis quien disputó al mexicano con el Ajax de Holanda.

Lainez se declaró listo para jugar y debutar en cuanto el entrenador lo considera necesario.

“Yo me atengo a las órdenes del técnico y me siento en buena forma, quiero aportar el equipo y ayudar a mis compañeros”, dijo momentos antes de entrar a la cancha donde 350 aficionados ya lo esperaban para recibirlo.

“No sólo tiene que ver lo que dicen los scouts, hoy en el mundo digital es fácil seguirle la pista y la huella a los futbolistas”, dijo Serra sobre el proceso de contratación.

El mexicano firmó un contrato hasta el 2024 y es la exportación de un jugador nacional más alta de la historia como informó este diario hace unos días.

Al cuestionarle a Lainez sobre el apodo del Messi mexicano, Diego prefirió evadir la pregunta y contestar: “vengo aportar mi mejor juego, buscar ser lo más eficiente posible y darle muchas alegrías a los fans”.

Lainez tendrá la oportunidad de brillar en una de las mejores ligas del mundo a partir de hoy.