Diabetes de Zverev, un temor ante el perfeccionismo del atleta

Los atletas de élite son un gran espejo de ideales, perfeccionismo y figuras modelo para la sociedad. Alexander Zverev, uno de los mejores tenistas en el Top 10 mundial desde el 2017, deja de callar la enfermedad que se ha tratado desde la infancia y desafía al sistema de creencias.

Desde la primaria sentía incomodidad de enfrentar su diabetes tipo 1 ante la vista de sus compañeros del colegio: "Nunca me sentí cómodo con esta enfermedad porque otros se burlaban de mí y de mis dispositivos en la escuela, pero hoy, puedo ser un ejemplo para otros niños”.

El tenista alemán lo habla públicamente a sus 25 años, cuando es número dos del mundo, campeón olímpico en Tokio 2020 y con 19 títulos en singles en lo que va de su carrera en el ATP. De la confesión pasa a la acción con el lanzamiento de la 'Fundación Alexander Zverev', que apoyará a los niños con diabetes y proporcionará medicamentos e insulina a los que padecen la enfermedad “a los niños de los países en desarrollo y a los necesitados".

Otra estrella del tenis, Naomi Osaka, del mismo año de nacimiento como Zverev (1997), enfrentó la misma dificultad social al revelar preocupación por su salud mental. La tenista japonesa escribió un ensayo sobre su proceso y todo inició también desde la infancia.

“Cuando era niña, siempre tenía la tarea de escribir una lista de objetivos tangibles sobre lo que quería lograr en mi vida. Ser una tenista profesional estaba en lo más alto de mi lista. (...) Esas son primicias notables, pero nunca se sintieron suficientes. No entendía por qué hasta que me di cuenta de que perdí de vista el objetivo más importante: ponerme a mí primero. El viaje hacia la priorización de la salud mental es complicado y no hay una meta definitiva. Como muchos saben, especialmente los atletas profesionales, hay pocas conversaciones sobre lo que significa anteponer la salud mental a ganar y lo desafiante que puede ser”.

_¿En qué momento la enfermedad se vuelve un tema difícil de revelar para los atletas que aspiran o son ya parte de la élite?

“Hay varios elementos en los deportes de alto rendimiento, los de élite, que incluye la búsqueda del perfeccionismo y la idealización de la sociedad acerca del deportista. El perfeccionismo en el deporte es una variable que en los últimos años se ha comenzado a estudiar mucho desde la psicología. Es una de las variables oscuras del deporte. Se busca que sea un perfeccionismo neutral y no patológico. Hablar de que un deportista de élite tiene una enfermedad, es como un fallo, algo negativo”, explica a El Economista, María Marentes Castillo, Doctora en Ciencias de la Cultura Física, Psicóloga de la Actividad física y el Deporte.

