Al contrario de Coca Cola, la marca Heineken no sufrió un daño a su valor de mercado luego del desprecio de uno de los jugadores estrella de la Eurocopa 2021, el francés Paul Pogba. Al contrario, las acciones de la marca de bebidas alcohólicas aumentaron en un 1.36% al cierre del miércoles 16 de junio.

Durante la conferencia de prensa del martes, posterior al partido inaugural de Francia en la Euro ante Alemania, Pogba retiró una botella de cerveza Heineken 0.0 (sin alcohol) que estaba frente a él antes de empezar a hablar y la colocó debajo de la mesa.

Su acción ocurrió apenas un día después de que Cristiano Ronaldo también quitara una botella en una conferencia. El portugués cambió una Coca Cola por una botella de agua y eso coincidió con una pérdida de valor de 3,967 millones de dólares para la compañía refresquera.

Sin embargo, Heineken no recibió ese golpe. Pese al rechazo de Pogba, sus acciones en la Bolsa de Ámsterdam subieron 1.36% a un precio de 99.54 euros cada una. De hecho, el valor de mercado de la firma alcanzó los 6,873.9 millones de dólares, con una ligera ganancia de 93.8 millones respecto a los 6,780.02 millones de dólares de la jornada previa.

A diferencia de Ronaldo, Pogba no dijo nada ni hizo ningún gesto cuando removió la botella Heineken, pero se especula que una de sus razones para hacer eso es su religión, el islam, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. No obstante, la botella que removió pertenece al tipo 0.0, es decir, una rama de la marca que no contiene alcohol.

El precio de cada acción de Heineken no había subido a más de 99 euros desde el 10 de mayo, pero su aumento a 99.54 coincidió con la acción de Pogba, que se volvió trending topic en redes sociales.

Heineken y Coca Cola son los dos principales patrocinadores de la Eurocopa 2020, pues de acuerdo con cifras del Global Data Sponsorships Data Base, aportan 45 y 35 millones de dólares anuales a la UEFA, respectivamente, es decir, entre las dos marcas proporcionan 80 millones al organismo rector del futbol europeo.

En una lista de 12 patrocinadores principales de la UEFA, estas dos marcas de bebidas son las líderes, dejando en tercer lugar a los servicios financieros Alpay, con un aporte de 28.8 millones de dólares.

Heineken ha dedicado una cadena de tuits a la Eurocopa desde seis días antes de que comenzara el torneo. Ya dentro de la competencia, es la marca que patrocina el premio al Jugador del Partido, que, curiosamente, ganó Pogba contra Alemania.

(Con datos de Ariel Méndez)

