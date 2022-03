La restructuración de los Broncos, que comenzó en el Draft de 2018 con las selecciones de Bradley Chubb, Courtland Sutton y Josey Jewell, parece haberse coronado con la llegada del mariscal de campo Russell Wilson, del head coach Nathaniel Hackett y de varios jugadores de primer nivel para cambiar el semblante a uno de los favoritos de la división que, a primera impresión, se convirtió en uno de los rosters más competitivos de la NFL.

Los Broncos han llegado al Super Bowl en ocho ocasiones y ostentan tres títulos. El último llegó del brazo de Peyton Manning en 2016, quarterback miembro del Salón de la Fama y con quien la franquicia también disputó el título de la temporada 2013-14. Sin embargo, tras el retiro deportivo de Manning, unos meses después de coronarse, el equipo sufrió una debacle: seis años sin alcanzar los playoffs ni superar las nueve victorias y terminando en último lugar de la división en tres de las últimas seis temporadas.

“Hubo algunas lesiones, nuestro juego de quarterback no era tan bueno como necesitaba ser, ofensivamente el juego cedía mucho a la presión y no podíamos ayudar a nuestro quarterback en algunas situaciones; soltábamos algunos pases de vez en cuando. Pienso que nuestra defensa a veces se frustraba un poco y creo que si la ofensiva puede aguantar un poco más en el campo y mantenerse firme, la defensiva también sería mejor. Creo que merecen al head coach y que este será un gran año para el equipo”, dijo Steve Atwater, ex jugador de los Broncos y miembro del Salón de la Fama, en entrevista con El Economista.

Durante el periodo de offseason, George Paton, director general de los Broncos, ha estado activo realizando movimientos para volver a colocar a este equipo como un contendiente al campeonato, comenzando con el puesto de entrenador en jefe y desatando una reacción dominó.

Después de casi una docena de entrevistas a candidatos al puesto de head coach, los Broncos se decidieron por el coordinador ofensivo de los Green Bay Packers, Nathaniel Hackett, quien posteriormente emprendió el proceso de completar su cuerpo técnico, incorporando entrenadores jóvenes, con energía y prometedores que se formaron con otros referentes como Mike Shanahan, Jon Gruden, Sean McVay, Wade Phillips e incluso el propio Victor Fangio, a quien Hackett reemplazó en el banquillo.

“Sentimos que (Hackett) traerá mucha energía al vestidor, mucho entusiasmo. Muchas veces vas a trabajar y no te sientes de ese modo. Creo que él va a poner esos destellos y nos va a poner en el mejor lugar posible, así que va a ser divertido trabajar con él. Has visto lo que ha hecho en Green Bay con la ofensiva, cuán duro trabajan. Tenemos la misma cantidad de talento para hacer cosas similares”, mencionó a este diario, Bradley Chubb.

Posteriormente, el director general de los Broncos sorprendió con uno de los mayores canjes en la historia de la NFL. Adquirió al quarterback nueve veces elegido al Pro Bowl, Russell Wilson, y una selección de cuarta ronda y dejó ir a Seattle al quarterback Drew Lock, al ala cerrada Noah Fant, al ala defensiva Shelby Harris, dos selecciones de primera ronda, dos selecciones de segunda y una más de quinta.

Entre los récords de Wilson se encuentra la del mayor número de pases para touchdown como rookie en una temporada: 26 (empatado con Peyton Manning) y sus 104 victorias como quarterback titular representan la mayor cantidad en la historia para un jugador en sus primeros 10 años en la NFL.

¿Qué expectativas tiene el equipo con la incorporación de Russell Wilson?

Es inevitable que una sonrisa se dibuje en el rostro de Chubb cuando se le pregunta sobre su nuevo mariscal de campo. “No tengo expectativas que él no se haya creado ya. Es uno de los mejores quarterbacks que alguna vez hayan hecho esto y es por una razón: siempre quiere más, siempre se pone nuevos estándares para él mismo, así que siento que las expectativas que yo tengo son nada en comparación con las que él tiene de sí mismo. Estoy entusiasmado y no puedo esperar para ser parte de la grandeza”.

Desde la salida de Manning de la institución, han pasado nueve jugadores por esa posición: Trevor Siemian, Paxton Lynch, Brock Osweiler, Case Keenum, Joe Flacco, Brandon Allen, Jeff Driskel, Brett Rypien y Teddy Bridgewater.

Esta temporada los Broncos han firmado a un puñado de agentes libres, entre los que destacan D.J. Jones (por tres años y 30 millones de dólares), Randy Gregory (cinco años y 70 millones), Josh Johnson (un año), Ben Braden (un año), J.R. Reed (un año), K'Waun Williams (dos años y siete millones), Alex Singleton (un año y 1.8 millones), Tom Compton (un año y 2.5 millones), Billy Turner (un año) y Eric Tomlinson.

“Tenemos mucho talento que George Paton trajo, refiriéndonos a grandes nombres en la agencia libre, aunque todavía tenemos el Draft delante de nosotros, pero las cosas que fue capaz de hacer en la agencia libre con los jugadores fueron muy buenas. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo todo junto, llegar al campo y ser una unidad, dejar las individualidades fuera del campo. Si hacemos eso, mis expectativas incrementan muchísimo porque vamos a ser un equipo duro jugando los unos para los otros y va a ser divertido de ver”, expresó Chubb.

Tras los movimientos de la agencia libre, ¿es esta la división más fuerte de la NFL?

“Sí. Tenemos gran competencia en la división especialmente con los Raiders, que ahora tienen a Devante Adams; los Chiefs ya no tienen a Tyreek Hill, pero agregaron a otro gran receptor a su arsenal (JuJu Smith-Schuster), pero creo que todos deberían preocuparse por los Broncos. Nadie cree en los Broncos ahora, pero espero que el equipo haga una buena pretemporada y que impacten al mundo elevando el juego”, dijo Steve Atwater.

