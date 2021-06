La japonesa Naomi Osaka aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La actualización del ranking de la ATP y WTA del 14 de junio ha revelado a los 56 tenistas de cada rama que ganaron un puesto en la justa veraniega. Por otra parte, las 10 primeras parejas del ranking de dobles son las que han asegurado su participación.

Osaka, de padre haitiano y madre japonesa, creció en Estados Unidos pero hizo válida su nacionalidad japonesa en octubre de 2019 con el objetivo de representar al país anfitrión de los Juegos.

Compito en Grand Slams todos los años, pero los Juegos Olímpicos son solo una vez cada cuatro años, por lo que no hay muchas oportunidades para convertirme en campeona olímpica”, expresó la tenista en 2019.

Sin embargo, en 2021, pese a que su deseo sigue siendo el de participar en unos Olímpicos, mostró su preocupación por la crisis sanitaria, pues considera que la celebración del evento hará correr riesgo a los involucrados.

“Esto debería ser motivo de discusión. Claro que me gustaría que los Juegos se celebren, soy deportista y este es el tipo de cosas que he esperado toda mi vida, pero creo que hay cosas mucho más importantes en juego, especialmente el año pasado (cuando los Juegos se aplazaron por la pandemia). Creo que pueden ocurrir muchos imprevistos”, mencionó en mayo.

La clasificación a Juegos Olímpicos tiene un límite de cuatro jugadores por país, lo que desplaza a las estadounidenses Jessica Pegula y Madison Keys pese a ubicarse dentro del top 30, pues Sofia Kenin, Serena Williams, Jennifer Brady y Coco Gauff se encuentran por encima en las clasificaciones.

Completando a las cinco mejores sembradas están la australiana Ashleigh Barty (#1), la rumana Simona Halep ( #3) y la bielorrusa Aryna Sabalenka (#4).

En la rama varonil destaca la participación del vigente campeón de Roland Garros, el serbio Novak Djokovic (#1), del ruso Daniil Medvedev (#2), del español Rafael Nadal (#3), el griego Stefanos Tsitsipas (#4) y el austriaco Dominic Thiem (#5).

El británico Andy Murray y la puertorriqueña Monica Puig son los campeones reinantes al ganar sus respectivos títulos en Río 2016, sin embargo, Puig no estará presente este verano porque no compite desde octubre de 2020 tras un par de cirugías; en enero de este año tomó la decisión de no participar en los Juegos ni en el resto de la temporada de tenis para evitar problemas físicos que interfieran con la prolongación de su carrera.

Aún es factible que se produzcan bajas de última hora, sobre todo teniendo en cuenta que del 28 al 11 de julio se encuentra el Grand Slam de Wimbledon, justo antes de los Juegos Olímpicos.

