Minuto 47, con el marcador empatado a cero, Milton Caraglio tiene la oportunidad de adelantar a Cruz Azul desde el punto penal contra Necaxa. El argentino dispara con fuerza, pero el portero Hugo González ataja el balón, aunque al dar rebote, el cruzazulino Edgar Méndez remata y anota el gol que les da la ventaja. Sin embargo, después de una revisión en el VAR, la anotación es anulada. En el transcurso del partido, la delantera de la Máquina fue incapaz de vencer a la defensiva necaxista y dividieron puntos en el Estadio Victoria.

Desde la jornada uno del Apertura 2019 comienzan a generarse dudas en torno al ataque del conjunto cementero; justo después de un mercado de transferencias en el que sonaron varios nombres para reforzar al equipo como: Carlos González, Djaniny Tavares, Alfredo Morelos, Lucas Cavallini y Salomón Rondón. Incluso, Ricardo Peláez, presidente del equipo, comentó el pasado 14 de julio que muy probablemente anunciarían un tercer refuerzo, el cual nunca llegó.

“Cruz Azul siempre ha carecido de un nueve matón. Para ganar hay que hacer goles, si no tienes quien los haga, evidentemente, no vas a lograr obtener el título. Me parece extraordinario que pasen los mercados de transferencias y la directiva no invierta en uno de los principales aspectos de los que el equipo adolece”, comenta a El Economista, Carlos Hermosillo, exjugador encargado de anotar el gol que significó el último título del conjunto celeste en 1997.

El club de la Noria, previo al comienzo del torneo, fue el equipo que más gastó en fichajes con una inversión de 11.8 millones de dólares en dos jugadores: Guillermo Fernández (4.9) y Juan Escobar (6.9). Cuenta con la cuarta plantilla más valiosa del futbol mexicano con 67.4 millones de dólares, pero a pesar de ello, no ha logrado tener un principal referente en ataque.

De las tres opciones de delanteros con las que cuenta Caixinha; Caraglio ha tomando el rol principal luego de ser el máximo anotador del equipo el torneo pasado con 12 goles.

Mientras que Jonathan Rodríguez y Cauteruccio por quienes invirtieron 3.9 millones de dólares y 4.7 millones, respectivamente, no han obtenido el rendimiento esperado. Rodríguez cuenta con tres goles y tres asistencias en 1,142 minutos. Mientras que Cauteruccio después de un buen Clausura 2018 con cinco anotaciones, bajó su rendimiento y durante el Clausura 2019 no logró ningún gol en Liga y tres en Copa MX.

Hermosillo considera que en la actualidad, Caraglio con continuidad ha tenido un buen desarrollo, sin embargo, Cauteruccio con las oportunidades no “ha demostrado el nivel necesario”, inclusive piensa que a un mexicano en su puesto, no le hubieran tenido la misma paciencia. Respecto a Rodríguez, califica su desarrollo como “extraordinario” en Santos Laguna, por lo que desconoce si le peso el hecho de jugar en Cruz Azul o Caixinha no ha sabido dirigirlo de la manera adecuada.

Ante la falta de goles de la Maquina, Ricardo Peláez reconoció que es uno de los principales problemas del equipo, “Contra Necaxa faltó un poquito de contundencia, tuvimos muy buena posesión de balón; el equipo se ve muy sólido y ordenado atrás. Nos está faltando uno en la definición, pero lo vamos a lograr poco a poco”.