Solo hay dos horizontes para Cruz Azul durante su participación del fin de semana en el repechaje de la Liga MX: el fracaso o convertirse en el equipo a vencer durante la liguilla. Así lo diagnostica el delantero cementero Santiago Giménez, quien también señaló en conferencia de prensa que su equipo no se siente el favorito de la serie de repesca contra el Necaxa, a disputarse el próximo sábado a las 17:45 horas en el estadio Azteca.

“Somos un equipo en el que, si estamos sólidos y unidos, podemos ser el gran rival a vencer, apuesto a que ningún equipo de los que está en repechaje o liguilla se va a querer enfrentar a Cruz Azul, pero primero tenemos que ganar el repechaje e ir paso a paso. Los fantasmas ya quedaron atrás, ganando la novena se desmintió todo eso”, señaló el artillero de 21 años recién cumplidos.

De los cuatro torneos que se han disputado bajo el formato de repechaje, Cruz Azul solo ha podido eludir esta fase y clasificar directo a los cuartos de final en uno de ellos, que fue el Guardianes 2021, cuando fueron líderes generales y se convirtieron en campeones para romper una sequía de 23 años sin título de liga. Sin embargo, para el Clausura 2022 llegan con el peso de haber sido eliminados en la última repesca, cuando cayeron 1-4 contra Monterrey a pesar de que también la disputaron en su casa, el estadio Azteca.

“Obviamente si no llegamos a clasificar (a los cuartos de final) sería un fracaso totalmente, pero yo creo que el grupo está convencido de lo que somos, de lo que representa Cruz Azul y estamos convencidos de que tenemos que salir a ganar contra Necaxa cueste lo que cueste. Si bien no cerramos bien el torneo hoy tenemos otra oportunidad para salir a demostrar lo que significa esta institución”.

La Máquina se jugará la última oportunidad para clasificar a cuartos de final en su casa gracias a que terminaron en el octavo puesto de la tabla general con 25 unidades, apenas dos más que Necaxa. No obstante, definir la serie en el estadio Azteca no es una garantía por lo ocurrido contra Monterrey el torneo pasado y también porque en este Clausura 2022 perdieron cinco de nueve juegos como local, su peor cifra desde 2016.

“En el estadio Azteca no nos ha ido muy bien y queremos revertir esa situación, porque uno estando desde dentro del equipo no entiende por qué no nos ha ido bien en casa, pero estamos confiados en que podemos revertir el sábado. Si salimos a ganar podemos revertir y por ahí podemos llegar con más confianza a los siguientes partidos, esa confianza nos va a llevar arriba (…) En esta instancia final nosotros somos los que tenemos que contagiar (de entusiasmo) a los aficionados, hasta ahora no creo que ellos estén contentos con el rendimiento que hemos mostrado”, recalcó Giménez, que acaba de tener participación con la selección mexicana en el duelo amistoso contra Guatemala del 27 de abril.

Hay paridad en los antecedentes más recientes de Cruz Azul y Necaxa jugados en territorio cementero. De sus últimos seis duelos, tanto en el estadio Azteca como en el Azul, el balance es de tres victorias para cada uno, siendo la más cercana un 1-2 en el Clausura 2022, el que inició con esa racha de cinco derrotas como local para el conjunto celeste en el presente torneo.

¿Cómo se trabaja durante la semana de repechaje en comparación de la fase regular, sí cambian muchas cosas?

“La verdad sí se trabaja diferente porque sabemos que si perdemos nos tenemos que ir, entonces muchas veces pensamos que en la jornada 4 todavía puedes arreglar el torneo en últimas fechas, como le pasó al América, es un poco de confianza pero ahorita no, si te confías pierdes. Eso también mantiene al jugador muy activo, concentrado y esa es la diferencia entre un entrenamiento de repechaje y uno de fecha regular. La mente es un poco engañosa y ahora que estamos en repechaje sí se ve un entrenamiento muy diferente, todos quieren jugar, todos se muestran, todos quieren ganar y eso es el contagiarse el uno con el otro”, respondió Santiago a El Economista.

El joven seleccionado nacional también habló sobre los rumores que han colocado al entrenador Juan Reynoso fuera de Cruz Azul a pesar de lo que ocurra en el repechaje. Recalcó su confianza y la del grupo en el estratega peruano, con quien levantaron la novena estrella apenas hace un año.

“Somos una familia, siempre nos vamos a respaldar, queremos pensar primero en este torneo. Han salido demasiados rumores que no son ciertos, uno lo vive aquí adentro y nunca ha pasado nada de eso y la verdad es que estamos a muerte con el profe y con cada uno de los compañeros hasta que termine el torneo. Por mientras somos una familia y vamos a ir por todo”.