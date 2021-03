A lo largo de 10 jornadas, Cruz Azul ha desplegado un juego cargado hacia el futbol defensivo. Los cementeros sólo han recibido cinco goles, lo que los convierte en el equipo con menos tantos en contra y le ha ayudado a posicionarse como líder de la tabla general. Pese a ello, sus posiciones defensivas no son de las mejores valuadas del torneo Guardianes 2021.

Jesús Corona, el portero titular, ha mantenido el arco sin goles en cinco de nueve partidos que ha disputado y hasta antes del partido contra Pumas mantenía una efectividad del 87% con 23 atajadas, según Statiskicks. De los guardametas valorados por encima de él, ninguno de los que ha jugado una cantidad similar de partidos ha resguardado mejor la portería: ha mantenido la red en cero en el 57% de juegos.

El valor de Corona en Transfermarkt es de 950,000 dólares, en comparación, el portero mejor valuado del torneo es Carlos Acevedo, de Santos, con un valor tres veces mayor. Acevedo ha mantenido la portería sin goles el 40% de las ocasiones y ha recibido siete goles.

Sin embargo, el portal Statiskicks recalcó que, en comparación con el riesgo que representan los balones que van hacia el arco de Acevedo, la calidad de las llegadas del rival contra Cruz Azul es baja, en parte por la buena labor que ha desempeñado la línea defensiva.

En dicha área, Rayados es uno de los equipos cuya defensa es de las mejor valuadas. Cuatro de sus jugadores pertenecen al top 10 de defensas más caras, de acuerdo a Transfermarkt.

El valor promedio de sus futbolistas en esta posición es de 3.7 millones de dólares, en comparación, la plantilla defensiva de Cruz Azul se valúa en 1.5 millones.

Con 4.7 millones de dólares, Juan Escobar es el lateral más valioso de Cruz Azul. El paraguayo, junto con Julio Domínguez, son los dos defensores que están más presentes en el esquema de Juan Reynoso, pues acumulan el 90% de los minutos. Escobar, además, ha contribuido con dos goles y dos asistencias esta temporada.

Desde la llegada del lateral derecho a La Noria en 2019, rápidamente buscó adaptarse a la velocidad y fuerza que implica el futbol mexicano; con trabajo extra después de cada entrenamiento, logró nivelarse.

“Siempre fui un poco exigente conmigo, nunca quiero perder, en la pretemporada trato de ser el mejor siempre y creo que eso me ayuda bastante, desde chico he tenido esa mentalidad. Quiero ser el mejor en mi puesto, igual si me toca de lateral o central, estoy tratando de dar lo mejor de mí”.

Contrario al sector delantero donde 19 de los 25 jugadores mejor valuados del certamen son extranjeros, el sector defensivo se encuentra balanceado: 12 de los defensas mejor valorados del torneo son mexicanos. El jugador nacional mejor valuado en dicha posición es Érick Aguirre, del Pachuca, con 7.1 millones de dólares según datos de Transfermarkt.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx