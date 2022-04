Los lineamientos de control económico de la Liga MX y de Expansión quieren acabar con males del pasado en cuanto a la gestión financiera de los clubes que componen ambos circuitos. Cero deudas con jugadores y staff, viabilidad financiera a tres años y comprobación de la procedencia de ingresos y su equilibrio en cuanto a gastos.

Se cumple un año que se aprobaron nuevos lineamientos de control económico para los clubes, que son una serie de reglas que se trabajan de acuerdo a ambas ligas.

“En la Liga de Expansión los criterios específicos son en relación a la información que deben entregar los clubes. Segundo, la presentación de una carta anual que muestre que no tienen deudas vencidas, exigibles, aunque en caso de préstamos cuenten con un tiempo de pago”, explica a este diario el Director de Control Económico de la Liga MX, José Loyola.

Otras cuestiones que se discutían aún en la administración de Enrique Bonilla como la erradicación de contratos en dólares dentro de las plantillas o con socios comerciales, no son tema para la Dirección actual. La controversia apuntaba a que los altos pagos por fichajes en moneda extranjera ataban a los clubes a largo plazo sin certeza del rendimiento de los jugadores o entrenadores. Como práctica financiera no comulgaba con los principios del Fair Play Financiero, con su conocido principio de no gastar más de lo que se ingresa.

“Es un tema de los equipos si quieren usar otra moneda en sus contratos, lo que señalamos es que tengan un sistema de gestión y administración apropiada, de manera que si hay una situación en los tipos de cambio, lo regule. Es un trato entre el club y jugador, solo pedimos que lo que gasten en plantilla deportiva, lo reporten y tengan un nivel de ingresos acorde a lo que generan y se aseguren de tener los recursos para cumplir con esas obligaciones”.

marisol.rojas@eleconomista.mx

rrg