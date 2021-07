Hace poco más de un mes, Ashleigh Barty se encontraba decepcionada de la forma en que salió de Roland Garros, incapaz de completar el partido de segunda ronda ante la polaca Magda Linette por una lesión en la cadera.

“He llorado mucho. Todo pasa por una razón. Habrá un lado positivo eventualmente y cuando averigüe qué es, me sentiré mejor; estoy segura de que estará ahí”, dijo en aquella ocasión.

La racha positiva no tardó mucho y no pudo ser más extraordinaria. La número uno del mundo cambió las lágrimas de decepción por unas de felicidad al cumplir uno de sus más grandes sueños: ganó Wimbledon 2021, su segundo título de Grand Slam.

“Estaba hablando con mi equipo y me estaban diciendo que han mantenido mucha información lejos de mí, que no me han contado todo lo que les llegó de algunos especialistas. No había demasiados radiólogos en Australia que hubiesen visto mi lesión, una lesión que en teoría era de dos meses. Tener la posibilidad de haber jugado aquí en Wimbledon podría calificarse como un verdadero milagro”, compartió.

De esta manera, Barty aumentó la espera de la checa Karolina Pliskova en la búsqueda de su primer “grande”, pues la derrotó por 6-3, 6-7 (4/7) y 6-3 en la final del torneo londinense.

Barty, que en la temporada 2020 apenas compitió por la pandemia, ha sido la jugadora número uno del mundo prácticamente por dos años, sin embargo, estuvo bajo la crítica de aquellos que cuestionaron cómo alguien que no jugó tenis durante casi un año podía permanecer en la cima del ranking.

Sin embargo, su calidad ha sido contundente este año, ya que además de Wimbledon, ha ganado tres títulos: Yarra Valley, el Abierto de Miami y Stuttgart. Además, la australiana alcanzó los 9,635 puntos para consolidarse en la cima del ranking WTA, por lo que podría finalizar en lo más alto por tercer año consecutivo.

Colocarse entre los mejores puestos del tenis ha sido una lucha constante para Barty quien en 2014 se separó de la práctica de este deporte en un intento de refrescar su mente: “Fui víctima de mi propio éxito”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, triunfar está en su naturaleza. A los 15 años ganó como junior el título de Wimbledon; dos años después, como doblista, alcanzó las finales de tres de los cuatro Grand Slams y en 2019 se convirtió en campeona de Roland Garros. Incluso fuera del ámbito tenístico, la australiana fue profesional del cricket y durante su año sabático por la pandemia se convirtió en campeona del Brookwater Golf Club.

deportes@eleconomista.mx