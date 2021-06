Concacaf ha anunciado una nueva campaña para erradicar el grito homofóbico de los estadios durante sus dos próximos torneos, la Nations League y la Copa Oro, que se desarrollarán entre junio y julio en territorio estadounidense. La nueva estrategia lleva por nombre “Lo que está mal, está mal (What is wrong, is wrong, en inglés)”.

La campaña consiste en el lanzamiento de hashtags y videos en el que se incite a los aficionados a no lanzar el grito discriminatorio contra los porteros, basándose en el concepto de que si está mal decirlo en la casa o en la escuela también está mal decirlo en un estadio de futbol. El objetivo de esta estrategia es hacer consciencia sobre eso.

“Nuestro objetivo es educar e informar a los aficionados que, incluso si su intención no es ofender, ofenden a mucha gente. La propia Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha dejado muy claro que quieren que sus aficionados dejen de hacer este grito. Apoyamos plenamente ese mensaje y trabajaremos junto a ellos y a otras partes interesadas, incluyendo la FIFA, para promover aún más al futbol como deporte abierto e inclusivo”, señaló Victor Montagliani, presidente de Concacaf.

Otras campañas ya han fracasado en su intento por erradicar el grito. Por ello, Concacaf decidió aliarse con CCCom Group, una empresa de marketing y publicidad que ganó 15 premios de American Advertising Awards en 2020.

La agencia creativa estuvo trabajando seis meses con el organismo rector del futbol en Norte, Centroamérica y el Caribe primero para investigar el tema y después para desarrollar una estrategia que realmente llegue a los aficionados y los motive a ver el grito desde una perspectiva diferente.

“Después de realizar una investigación sobre el mejor enfoque para #WhatsWrongIsWrong, decidimos brindar a los aficionados una campaña muy directa que deja absolutamente claro que el grito no es aceptable,” dijo el jefe de Marca y Administración de Concacaf, Alejandro Lesende.

“Creemos que la campaña tiene un mensaje muy simple: si no lo dices en otros escenarios, no debes decirlo en el estadio. Esperamos que esto resuene entre los aficionados de la región y anime a todos a dejar este grito en el pasado”, agregó el funcionario.

La campaña empezó desde este martes y tiene como objetivo principal evitar el grito durante las finales de la Nations League, que se celebrarán entre el 3 y 6 de junio en Denver, Colorado, en los duelos entre México y Costa Rica, así como el Honduras contra Estados Unidos.

El segundo objetivo claro es la Copa Oro, que se celebrará del 13 de julio al 1 de agosto. Se espera que el inminente regreso de los aficionados a los estadios estadounidenses durante el verano sea “con actitud positiva” y que los miembros de la comunidad LGBTQ+ no se sientan excluidos.

“El futbol debe ser agradable y acogedor para todos, pero este grito es ofensivo y corre el riesgo de excluir a la comunidad LGBTQ+ de nuestro juego. En pocas palabras, está mal, y después de un año 2020 tan desafiante, en el que todos estuvimos separados y no pudimos disfrutar de cosas tan simples como asistir a un partido, espero que los aficionados puedan unirse y disfrutar de sus equipos de una manera positiva”, agregó Philippe Moggio, secretario general de Concacaf.

La organización señaló que, además de la campaña #WhatsWrongIsWrong, aplicará el protocolo de tres pasos de la FIFA: antes de cada partido, se reproducirá un video en las pantallas de los estadios explicando que cualquier acción discriminatoria podría provocar que los juegos se pausen, suspendan o, incluso, se abandonen.

México enfrentará a Costa Rica el próximo jueves a las 9:00 de la noche, siendo la primera prueba real para ver si la campaña de Concacaf surte efecto, ya que la afición mexicana ha sido una de las más sancionadas, incluso por la FIFA, por reincidir en el llamado grito homofóbico.

