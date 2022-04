Ricardo Ferretti ha pasado de la luz a las sombras en menos de 12 meses. Tras haber construido una década de títulos y récords con Tigres entre 2010 y 2021, en la actualidad, el entrenador brasileño se hunde con los Bravos de Juárez, equipo que ocupa el último lugar de la tabla general del Clausura 2022 y con el que acumula el peor porcentaje de efectividad de su carrera en los banquillos.

Juárez FC es último de la tabla tras 12 jornadas con sólo ocho de 36 puntos posibles, producto de dos victorias, dos empates y ocho derrotas. Desde que Ferretti asumió el cargo como entrenador del equipo fronterizo en junio de 2021 ha dirigido 29 partidos y ha perdido 17; su efectividad de puntos (solo seis triunfos y seis empates en ese lapso) es del 27.59%, la más baja en sus 30 años de trayectoria como director técnico.

“Me siento triste, frustrado, busco todos los días con mi cuerpo técnico, preparador físico y jugadores cómo revertir esto, pero al no tener el resultado positivo se van acrecentando las cosas. Busco no perder la estabilidad para que los jugadores tengan la confianza y tranquilidad de ir a los juegos y buscar lo mejor tanto individual como colectivamente, pero me siento muy mal por ser el responsable”, admitió Ferretti tras su última derrota, el 0-1 ante Pumas durante la jornada 12 del Clausura 2022.

Juárez FC es el sexto equipo que Ferretti dirige en la Liga MX, en una trayectoria que empezó con Pumas en septiembre de 1991. Desde entonces se ha mantenido en activo y jamás ha sido cesado antes de que termine un torneo, pese a que llegó a tener rachas de efectividad menores al 50% con Pumas en su segunda etapa (46.5% entre 2006 y 2010) y con Tigres también en su segunda etapa (49.3% en el primer semestre de 2006).

Sin embargo, tras la falta de resultados con Bravos él mismo ha puesto su renuncia a la directiva encabezada por Alejandra De la Vega, pero el club fronterizo lo ha retenido.

“De mi parte, no me siento tranquilo. Mi renuncia está desde el torneo pasado (Apertura 2021), no es de ahorita. No he tenido ningún mensaje de parte de la directiva, al contrario, el mensaje es de apoyo total, pero sabes perfectamente, porque no soy un jovenzuelo, que la situación puede cambiar partido tras partido”, comentó Ferretti a inicios de marzo de este año.

El inicio del Clausura 2022, su segundo torneo al mando de Juárez FC, lució esperanzador cuando logró dos victorias en sus primeros tres partidos (de local ante Necaxa y de visita a Atlético de San Luis), sin embargo, a partir de la jornada 4 el 9 de febrero lleva nueve partidos sin victoria, de los cuales siete son derrotas y lo más grave es que cinco de ellas fueron como local.

Debido a esto, Juárez FC se ubica como el último lugar de la tabla porcentual de la temporada 2021-22, a falta de solo cinco partidos por disputarse en fase regular. Los Bravos tienen 97 puntos en sus últimos seis torneos y actualmente está debajo de Xolos de Tijuana (104 puntos) y de Mazatlán FC (110).

De permanecer en el fondo, Bravos estaría obligado a pagar 80 millones de pesos a la Liga MX para poder quedarse en primera división para la temporada 2022-23. Apenas al cierre de la 2020-21, Juárez FC pagó 50 millones por haber terminado como el tercer peor cociente, por lo que estaría pagando 130 millones en el lapso de un verano a otro solo por concepto de multa por su bajo rendimiento.

De sus últimos cinco partidos en el Clausura 2022, los tres más próximos lucen como los más complicados para Juárez FC: visita al América, en casa ante el sorprendente Pachuca y visita al Toluca. Cerrará de local ante Mazatlán FC y con una última visita a Querétaro en la búsqueda por librar las multas de la porcentual.

Ricardo Ferretti cerró el torneo Apertura 2021, su primero con Juárez FC, con nueve derrotas, su peor cifra desde el Apertura 2005, cuando dirigía a Monarcas Morelia; esas son las únicas dos temporadas en las que el "Tuca" ha terminado la fase regular con más de ocho partidos perdidos. Si suma un descalabro más dentro de las últimas cinco fechas del Clausura 2022 empatará esa marca; si suma dos, vivirá su peor registro.

