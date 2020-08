Buscar culpables del desánimo de Lionel Messi para alargar su vida con el Barcelona arroja una lista de razones e introspección de incluso sus propios seguidores y clubes pretendientes. Lo que podemos confirmar es que una salida pasaría a la carpeta de los grandes divorcios entre grandes clubes y estrellas. Los 700 millones de euros que (de acuerdo a los medios) figuran en su cláusula de rescisión para abrir la puerta, establecen una negociación que reta a cubrir la cuota completa. ¿Esto es posible?

Cuando Neymar salió del Barcelona hace tres años, su cláusula de rescisión se estableció en 222 millones de euros, cantidad que los empresarios qataríes del PSG liquidaron, el brasileño salió a sus 25 años con más de 100 goles marcados con el club catalán, y con el mérito campeón de la Champions (2015) y de la Liga española dos veces.

Por cierto, el brasileño es para Messi, el tercer jugador con el que más ha producido goles bajo la bandera del Barca con 42. Imposibles no hay, y por Messi no son palabras menores.

La vida deportiva del argentino considera actualmente sus 33 años de edad -20 de ellos con el club azulgrana- y con la Selección albiceleste no ha podido entronizar sus apariciones con algún trofeo.

El diario Marca informó que para validar la cláusula de rescisión se debe hacer antes del 1 de junio, pero los abogados de Messi argumentan que el año atípico por la pandemia permitiría activar la cláusula con la finalización de la Champions League.

Además que Messi tiene el derecho unilateral de separarse de su contrato que lo vincula hasta la temporada 2020-21.

El segundo jugador más valioso de la plantilla, Antoine Griezmann, con un valor de mercado actual de 96 millones de euros, fue un fichaje doloroso para los fans del Atlético de Madrid en el 2019, pero su cláusula fue un cheque de 120 millones de euros que cubrió la directiva azulgrana y que ahora se coloca (de acuerdo a medios españoles en 800 millones). A Josep Bartomeu se le atribuyó el jaque mate de la negociación, que incluyó un préstamo de 35 millones de euros a seis meses para pagar el fichaje del delantero francés.

“Tenemos a un equipo muy competitivo, al que ahora se suma Griezmann para seguir esta etapa tan larga de años de éxitos. En el Barcelona no tenemos ciclos sino eras de éxito y no vamos a parar tratando de mejorar al equipo cada temporada”, dijo aquella vez, el presidente de la institución. Y lo que son las cosas, ahora los fans fuera del estadio Camp Nou piden su renuncia por mala gestión. Luis Suárez que ha marcado el mayor número de goles junto a su amigo Messi (con 83) no está en planes de la directiva. El chileno Arturo Vidal tampoco. Las grietas en el Barcelona se hacen más grandes.

Los fans del Barca ya saben lo que es tener el corazón roto. Cuando Philippe Coutinho salió el año pasado para llegar al Bayern Múnich, al brasileño le pusieron un blindaje por 400 millones. El club alemán hizo un pago de 8.5 millones de euros y además pagó la totalidad de la ficha del jugador con una opción de compra hasta final de temporada de 120 millones de euros. Coutinho se había proclamado antes de su mudanza a Alemania, campeón de Liga española en dos temporadas, de la Copa del Rey (1), otro de la Supercopa de España.

El máximo rival de los catalanes, el Real Madrid experimentó también la salida de su estrella Cristiano Ronaldo, que tenía una cláusula por 1000 millones. El portal Transfermarkt documentó que el club y CR7 llegaron a un acuerdo para rebajar su cláusula de rescisión para facilitar la salida. Cristiano cerró nueve años con el Madrid, donde se volvió el máximo goleador de la historia del club con 450 goles en 438 partidos. El salto a la Juventus engrosó las arcas de los merengues con 120 millones de euros, la mayor venta hecha por el club en toda su historia.

Regresando a Messi, el Manchester City viene como una opción. Pep Guardiola es el entrenador que sabe definir al argentino. Sin embargo, para permanecer dentro de las reglas del Fair Play Financiero de la UEFA, el club de la Premier tiene que asegurarse de evitar deudas y sospechas, pues las finanzas del club están bajo un fuerte escrutinio luego de su reciente victoria en apelación sobre la UEFA en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Es decir, el City en la cartera tendrá que ingeniar el espacio económico que le puede ofrecer a Messi.

