Chivas Femenil le dio un giro histórico al futbol mexicano con un ingrediente en su estructura, que construyó el segundo título del club en la Liga MX Femenil. Fue el primer equipo del circuito en incorporar fuerzas básicas y el proyecto escaló, pues de la plantilla campeona del Clausura 2022, 14 jugadoras, entre titulares y suplentes, vienen de la cantera.

“Es un día histórico, sí, pero sobre todo un día de mucha ilusión, para pensar en grande. Estamos convencidos de cuál es el futuro del futbol femenil: está en las niñas, jóvenes. Ha sido una ardua tarea de dos años”, mencionó en agosto del 2021, Nelly Simón, directora deportiva, que conduce las decisiones desde la creación del club.

El proyecto ha desarrollado tres categorías: sub-13, sub-15 y sub-17 e incluye proyectos integrales de formación y visorias. Cada una de las divisiones viven en la Casa Club y a la par de su formación como futbolistas, también reciben educación, acceso a becas y con la posibilidad de estudiar una carrera universitaria.

“Las visorias nos traerán más jugadoras. Cada semestre vamos a organizar un torneo regional. Queremos que ellas tengan beneficios más allá de lo económico: Casa Club, escuela, estudios. Queremos que las generaciones se contagien de los ejemplos que verán. Estamos obligados, en una labor social, con las niñas de bajos recursos en todo el país”, dijo hace un año, Héctor Noriega Palmer, coordinador general de Fuerzas Básicas.

Juan Alfaro, entrenador que tomó las riendas del club tras la salida de Edgar Mejía en enero pasado, tiene el ADN de las fuerzas básicas. Del verano 2018 al Apertura 2021 fue auxiliar técnico dirigiendo a la Sub 13, Sub 20, 17, Tercera División, Sub 15 y al primer equipo femenil en el Apertura 2020, Clausura 2021 y Apertura 2021.

El equipo este torneo se plantó como la defensa menos goleada en la historia de la Liga, superó su mejor registro de puntos al sumar 43, y terminó invicto en el torneo.

“Estoy convencida que el futuro está en las Fuerzas Básicas. Me encantaría que todos los equipos trabajarán para formar jugadoras. Si queremos un verdadero desarrollo del futbol femenil en este país, necesitamos unión entre todos los equipos”, expresó Nelly Simón.

Cuatro jugadoras que levantaron el primer título en el 2017, repitieron la celebración: Blanca Félix, Victoria Acevedo, Susan Bejarano y Anette Vázquez.

“Estoy orgulloso, contento, el equipo se merecía esta copa, después de años y trabajo, esfuerzo”, agregó Amaury Vergara, propietario de Chivas.

