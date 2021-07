El hecho de correr dos fines de semana seguidos ‘en casa’ no fue positivo para Checo Pérez. El mexicano compitió las dos más recientes fechas (8 y 9) de la Fórmula 1 en Red Bull Ring de Austria, esperando sumar más puntos en el circuito de su escudería, pero terminó como el segundo piloto con más penalizaciones de la actualidad.

Pérez concluyó el noveno Grand Prix de la temporada en sexto lugar, lo que le permite mantenerse tercero en el Mundial de Constructores, aunque a solo tres puntos de distancia de Lando Norris. Pero lo peor para el mexicano es que este resultado estuvo acompañado de dos castigos.

Con nueve de 23 fechas transcurridas, Checo es el segundo conductor más sancionado de la F1 con ocho, solo por detrás de los 10 que acumula Norris, de McLaren. Si un piloto llega a 12 sanciones en los últimos 12 meses, es castigado con la suspensión de una carrera. No obstante, estas penalizaciones no afectan los puntos en el Mundial de Pilotos ni en el de Constructores, por lo que Checo no se verá afectado en ninguna de las clasificaciones (sigue en tercero de Pilotos con 104 puntos y Red Bull sigue líder de Constructores con 286, dejando a Mercedes en 242).

Las penalizaciones de Pérez comenzaron el 16 de agosto de 2020, durante el GP de Cataluña, tras ignorar las banderas azules. El año pasado sumó un penalty point más el 11 de septiembre, en Toscana (Italia), luego de un movimiento que le provocó una colisión a Kimi Raikkonen.

Ya con Red Bull, el mexicano suma tres penalizaciones en 2021, todas de dos puntos: el 18 de abril en Emilia-Romagna, tras adelantarse a dos coches durante un lapso de seguridad; y el 4 de julio en Austria, por provocar la salida de la pista de Charles LeClerc en dos ocasiones. Es decir, la última carrera en ‘casa’ le costó el 25% de su total de penalizaciones.

“Mi carrera fue un desastre. Primero con Lando (Norris), creo que no fue justo correr allí. Tuvo suerte de no tener ningún daño, pero la próxima vez puede ser diferente. De todos modos, mi carrera se arruinó después de eso. Con Charles (LeClerc), lo siento mucho porque no es la forma en que me gusta correr, en ambas ocasiones intenté frenar lo más tarde posible”.

Al principio de la carrera, Sergio Pérez disputaba el segundo lugar con Norris, aunque este último lo mandó afuera de la pista durante la vuelta 4. El británico también recibió una penalización de cinco segundos y el mexicano ya no pudo recuperar esa posición.

“Este tipo es un idiota”, llegó a decir Norris durante ese enfrentamiento, mientras que Helmut Marko, asesor en jefe de Red Bull, analizó: “Para ser honesto, Lando no merecía la penalización de cinco segundos. Checo y él estaban superando totalmente los límites y creo que fue una cosa de carreras”.

Norris y Pérez encabezan la lista de sanciones en la actualidad con 10 y ocho, respectivamente; les siguen cinco pilotos (entre ellos Lewis Hamilton) con seis, dos con cinco, dos con cuatro, uno con tres, uno con dos y cuatro pilotos más con una sanción. En total, 17 de los 20 conductores titulares de la temporada 2021 han recibido al menos un penalty point.

El mexicano perderá dos de sus sanciones en este mismo año, ya que se borran automáticamente después de 12 meses, así que para el Gran Premio 14 de la temporada, en Italia (12 de septiembre), volverá a tener seis.

Pero hasta esa fecha, se encuentra a cuatro penalizaciones de ser expulsado de una carrera, algo que nunca ha ocurrido desde que la Fórmula 1 instauró este procedimiento de castigos en 2014.

“No es una situación muy cómoda para Pérez. Un conductor puede acumular puntos de penalización de muchas formas con mucha facilidad, sin embargo, él es uno de los pilotos con más experiencia en este deporte y sabe que la situación actual está lejos de ser la ideal. No es que sea imprudente ni peligroso, me sorprendería que se acercara a los 12 puntos”, analizó para este diario, Fergal Walsh, reportero de Motorsport Week.

Con sus seis puntos negativos en 2021, Checo Pérez vive su año más castigado, pues superó los cinco que recibió en 2018. Su año más ‘limpio’ de sanciones fue 2019, cuando solo recibió una.

“Es importante que Red Bull se asegure de que las cosas no vayan más lejos, está en una batalla por el campeonato por primera vez desde 2013. No necesitan distracciones y no necesitan que Pérez obtenga una prohibición. Le comunicarán la situación, Sergio tiene mucha experiencia y por eso debería estar bien equipado para manejarla. El enfoque principal estará en vencer a Mercedes, independientemente”, agrega el especialista.

Desde que comenzó el sistema de penalizaciones en 2014, ningún piloto ha superado las ocho por año y el más reciente fue Lewis Hamilton, en 2020. Como las sanciones no tienen efecto en puntos, el británico terminó ganando ambos campeonatos el año pasado.

El peor registro para un mexicano lo ostenta Esteban Gutiérrez, quien fue sancionado siete veces en la temporada 2016, un récord que podría empatar Sergio Pérez si recibe un castigo más en 2021.

Dentro de la escudería Red Bull, el último piloto que superó las seis sanciones fue Alex Albon, quien llegó a siete en 2020. Aunque no fue el motivo principal, sí fue uno de los factores para que el tailandés dejara de ser titular en dicha escudería. En la temporada actual, mientras Checo suma seis, su coequipero, Max Verstappen, no tiene ninguna.

