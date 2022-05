Los aficionados mexicanos al futbol de la NFL vienen de un ayuno de dos años sin juegos. En noviembre del 2022 se reactivará la fecha que la liga tiene en México con el partido entre Arizona Cardinals y San Francisco 49 ers en el estadio Azteca, claro, si nada lo impide.

El partido en México es el quinto encuentro internacional confirmado para este año, que se suma a los tres anunciados en Londres, Inglaterra: Minnesota Vikings vs New Orleans Saints, New York Giants vs Green Bay Packers, y Denver Broncos vs Jacksonville Jaguars; además de los Seattle Seahawks vs Tampa Bay Buccaneers que jugarán el primer partido oficial de temporada regular de la NFL en Munich, Alemania.

De acuerdo a datos recopilados por este medio, la derrama económica del juego en la Ciudad de México ha ido al alza desde 2016, cuando el impacto fue de 923 millones de pesos, en 2017 subió a 1,121 y la estimación para 2019 fue de 1,233. En 2016 entró en vigor un primer acuerdo por tres años con la liga de futbol americano para albergar partidos en el estadio Azteca, sin embargo, las malas condiciones del césped en 2018 generaron que se cancelara dicha edición sin opción a reprogramación.

Un segundo convenio por tres años, de 2019 a 2021, se anunció el 19 de noviembre de 2017, de los cuales sólo se llevó a cabo el primero, pues la pandemia ha impedido la realización de las últimas dos ediciones. Sin embargo, se oficializó que tras la cancelación de 2020 el acuerdo se extendió un año más para finalizar en 2022.

”Después de una pausa obligada de dos años, estamos muy emocionados de regresar a México a la cancha del Estadio Azteca con un partido de temporada regular de la NFL, donde estamos seguros que la afición nos acompañará para disfrutar nuevamente de la experiencia que representa un juego de la Liga en nuestro país”, dijo Arturo Olivé, Director General de NFL México.

Después de 17 años, los San Francisco 49ers regresarán a México, el equipo disputó su primer partido internacional de la NFL en 2005, también en el Estadio Azteca, donde cayeron por 31-14 frente a los Cardinals.

“Sé que los Cardinals y los Niners han jugado antes en la Ciudad de México y supongo que se podría decir que es una especie de revancha. Nos enfrentamos dos veces al año, por lo que ese partido tenía que suceder, pero el hecho de que ambos podamos jugar nuevamente en la Ciudad de México es realmente emocionante. Va a ser un juego muy divertido y explosivo”, dijo Fred Warner, linebacker de los 49ers.

