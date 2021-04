La tradición de un boxeador retirado en la pobreza se rompe con ‘Canelo’ Álvarez. Reconoce que no tiene estudios, pero que “tampoco soy un tonto”. Desde ahora, estando activo y en uno de sus puntos más victoriosos, ya piensa en agigantar su legado mediante dos líneas empresariales: los bienes raíces y las gasolineras.

“De todo lo que he invertido (en bienes raíces), cada tres meses recibo entre cuatro y cinco millones de dólares, tengo para retirarme ahorita sin problemas. Aparte, estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras en México que se van a llamar ‘Canelo Energy’, en las que mi reto más grande es que cuando vayas todo sea del ‘Canelo’”, reveló en una entrevista con el periodista Graham Bensinger.

Saúl Álvarez lleva la mitad de su vida boxeando. Son 15 años en los que ha construido un patrimonio de más de 140 millones de dólares (de acuerdo con Forbes y Celebrity Net Worth), pero asegura que no pelea para ganar dinero, sino porque “es un gusto”. A él no le interesa ser promotor o comentarista tras su retiro, prefiere perfilarse en el mundo empresarial y, quizás, como golfista.

“Obviamente no me gusta arriesgar todo, tienes que ser inteligente. Cuando arriesgas, lo haces para ganar y si arriesgas mucho es para ganar mucho, pero tampoco soy tonto. Puedes tener rápido mucho dinero o rápido no tener nada, no hay que ser tan pendejo”.

Álvarez mostró al público, por primera vez, su mansión en Jalisco, donde posee su colección de coches Ferrari, Lamborghini y Tesla, 38 caballos, 600 zapatos, una mesa de póker y obras del artista Sergio Bustamante. Admira su techo estilo Capilla Sixtina y dice: “siempre quise tener una casa así”.

Pero le aclara al periodista estadounidense que le está mostrando su casa no con el afán de fanfarronear, sino “para demostrarle a la gente todo lo que se puede lograr con trabajo y sacrificio”. Con ese bagaje, apunta con mirada firme: “Quiero ser billonario en los negocios. No estudié, vengo de muy abajo, pero me gusta aprender y saber muchas cosas”.

‘Canelo’ recuerda cuando comenzó a vender paletas en los camiones de transporte público a los siete años en su natal Guadalajara. Ese era el negocio de la familia, conformada por ocho hijos, una madre dedicada en cuidar de ellos, un padre que se pasaba todo el día trabajando en su paletería y una abuela (materna) que los regañaba y pegaba, pero que es “mi más grande amor”.

Reitera la admiración a su padre al recordar que nunca les faltó de comer y que cada año los llevaba a la playa por lo menos una vez. Y engruesa la voz para aclarar: “La gente dice que yo sufrí mucho, pero no. Obviamente no tenía muchas cosas y batallé, pero no sufrí porque no conocía otra cosa más que eso, era lo único que tenía, ¿de qué iba a sufrir?”

A sus 30 años, se dice consciente del esfuerzo de sus padres, ahora que también él tiene tres hijos; la primera nació cuando tenía 17. Saúl describe que le empezó a dar todo lo que él no tuvo, hasta que en una noche reflexionó que “eso no está bien, porque los voy a hacer dependientes de mí.

Sus hijos son con diferente madre y por ahora vive con la mujer con quien procreó a su hija más pequeña. Recuerda que tenía 16 cuando se enteró que iba a ser papá y se llevó a su entonces novia a rentar una casa de 1,000 pesos.

En ese entonces, ya había decidido ser profesional, pues vio cómo las organizaciones deportivas de Jalisco no le pagaron “ni un centavo” tras haber sido campeón en la Olimpiada Nacional cuando tenía 15 años: “se lo robaron los que estaban ahí, estaba decepcionado”.

Esa mala imagen la tiene en el resto del país. El boxeador reveló que cuando uno de sus hermanos fue secuestrado en diciembre de 2018, cinco días antes de pelear contra Rocky Fielding en Nueva York, él mismo se encargó de las negociaciones con los delincuentes durante tres días.

¿Le informaste a la policía?

“No, nunca, porque en México es muy complicado el tema de la policía, porque quizás ellos están involucrados en esa situación (del secuestro). Eso es algo muy difícil porque, si se lo llevan, tu hermano nunca regresa, muere”.

Ese siniestro, que no ha olvidado, le hace mantenerse viviendo en San Diego, California, y con intenciones de llevarse a su familia a Estados Unidos: “(En México) tengo inseguridad por el envidioso, el que te roba en el semáforo, por eso yo ya no estoy aquí, porque es demasiada inseguridad para mí y mi familia y el gobierno no se preocupa por la seguridad, se preocupa más por otras cosas”.

Saúl Álvarez está en búsqueda de ser el primer mexicano campeón mundial reconocido por los cuatro grandes rectores del boxeo: la asociación (WBA), el consejo (WBC), la organización (WBO) y la federación (IBF). Hasta ahora es el monarca de las primeras dos, y el próximo 8 de mayo peleará por el cinturón de la WBO contra el británico Billy Sounders, por lo que solo le quedará uno pendiente.

Con esos méritos deportivos, responde a sus críticos: “todos piensan que es muy fácil, pero nada lo es en esta vida”. Dice que no ha perdido la humildad y por eso le ha caído bien Stephen Curry, el basquetbolista estrella de los Golden State Warriors, con quien ha entablado una amistad gracias al golf.

‘Canelo’ remató la entrevista para aclarar su rompimiento con Óscar De la Hoya y la promotora Golden Boy, a quien incluso demandó:

“Los que están en Golden Boy solo quieren ver su beneficio, no el de los peleadores. No hay lealtad, ni siquiera conocen eso. Yo siempre he sido una persona muy leal y siempre lo fui con Golden Boy. Él (Óscar de la Hoya) no es Golden Boy, él no hace nada, solo se preocupa por tomar y andar en otras cosas, las decisiones las toman otras personas.

“Lo que yo le quise demostrar a todos los latinos es que demandé a DAZN y a Golden Boy juntos, imagínate lo grande que es eso, nadie se anima y si tú sabes que hiciste las cosas bien no tienes por qué temer a hacer un movimiento de esa magnitud”.

