En la transición del invierno al equinoccio de primavera en diferentes latitudes de México competirán tenistas del circuito ATP y WTA. Para tener la confirmación de agentes y jugadores se necesitan varios ingredientes en el poder de la negociación, además de que la sede mexicana está en el ojo de eventos deportivos internacionales que han comprobado la rentabilidad del mercado.

Entre dos competencias del tenis femenil de la WTA 250, que son Zapopan y Monterrey; el ATP 500 de Acapulco con el circuito varonil; y el juego de exhibición Tennis Show Down aparecerán en diferentes momentos, 32 tenistas ubicados en el Top 50 del ranking de cada circuito. El mes de eventos tenísticos de élite en el país inició el 19 de febrero en Zapopan y concluye el 21 de marzo con el Tennis Show Down. Además de que si se suspira más hondo por el recuerdo, apenas en noviembre del 2021, Zapopan expuso su sede con la organización del WTA Finals.

En cada torneo, siempre los tenistas comunican sobre la calidez del anfitrión mexicano y su cultura, pero además de los valores intangibles ¿Qué hace a México un destino imán del tenis de élite, cuando no hay un jugador que sea de los cinco o 10 mejores del mundo?

“México siempre ha sido una plaza interesante para espectáculos, no solamente deportivos, lo ha demostrado la Fórmula 1, el boxeo, la NFL, la MLB, NBA, no es necesario en ningún evento tener a un competidor de altura mexicano. En la F1 está Checo Pérez, pero cuando no había pilotos mexicanos la F1 siempre fue atractiva. El mexicano es un consumidor del deporte y de las marcas, de los equipos más allá de los jugadores, en este sentido, que el tenis no esté dando grandes jugadores no implica que no se consuma el tenis”, responde a El Economista Luis Alfredo Álvarez, analista de tenis para ESPN.

El Abierto de Acapulco representa el mejor foco de atracción de tenistas para un torneo y tiene el prize money más alto con 1,204, 960 dólares a repartir. En la actual edición del estreno de su nueva Arena GNP Seguros, todos sus competidores están dentro del Top 100 del ATP y 17 de ellos son del Top 50. La derrama económica (con aforo) también es la más grande con 750 millones de pesos.

“El prize money siempre es importante, los jugadores se sienten atraídos a venir a Acapulco porque es un torneo grande que reparte una buena bolsa, más algunas garantías que los jugadores reciben y por otro lado, el hecho de que el próximo torneo importante es Indian Wells. A los tenistas les sirve la preparación al nivel del mar, con buen ambiente y cerca del trayecto al Masters 1000”, amplía Álvarez.

En Zapopan, cinco tenistas del Top 50 WTA aparecen en las canchas del Centro Panamericano de Tenis, su bolsa en premios respecto a sus tres ediciones es la más alta con 239, 477 dólares y las jugadoras tienen garantía en ingreso económico desde el qualy hasta la primera ronda.

“Los eventos del tenis en México están en manos de gente profesional que realmente ama el deporte y quiere hacer cosas excepcionales en nuestro país. Somos afortunados de que haya empresarios en la industria que apuestan por esto. Con este tipo de eventos esperamos que el ver a las estrellas en la cancha motive a los futuros tenistas mexicanos”, menciona a este diario Gustavo Santoscoy, Director del Abierto de Zapopan WTA 250.

marisol.rojas@eleconomista.mx