Renata Burillo pronto tendrá una década liderando el proyecto de Mextenis, pero su visión no se acorta en el tenis. Los planes se expanden a otros deportes y sedes para aterrizar líneas de negocio que tengan como primicia un retorno de inversión.

Ser promotora del deporte ha sido el lado más expuesto de su trayectoria, pero eso nunca la alejó de especializarse en Historia y Negocios del Arte, y actualmente, hacerse el tiempo para tomar un curso virtual sobre feminismo en The Courtauld Institute of Art.

Como Presidenta del Consejo de Administración de Mextenis no blinda sus ideas, fomenta el trabajo en equipo y ha visto cambios generacionales en el torneo de Acapulco. Desde la incorporación de las redes sociales, el reto de atraer a audiencias más jóvenes y la insistencia en tener un evento con buenas críticas que convenzan a tenistas del Top 10 a venir a México.

En noviembre del 2019 iniciaban con una nueva línea de negocio que llamaron The Greatest Match, el evento que puso en la Plaza México el juego de exhibición entre Roger Federer y Alexander Zverev. Por cierto, Renanta adelanta a El Economista que el evento tomará un giro hacia otro deporte y Mérida es una sede de interés para llevar un evento deportivo.

La experiencia en operación de torneos la ha obtenido del Abierto de Los Cabos (ATP 250), que este 2021 tendrá una nueva sede; el Abierto de Gimnasia en la Alberca Olímpica de la ciudad de México, el torneo Challenger en Chapultepec.

—¿Cuál es tu objetivo como promotora del deporte?

“Me considero una persona cuyo trabajo está enfocado a la promoción del deporte. La columna vertebral de Mextenis siempre ha sido apoyar, difundir y promover no solo el tenis sino la cultura del deporte y salud en México. Es algo que el país necesita mucho. Hay que hacer una distinción, porque somos promotores del deporte pero somos iniciativa privada, entonces nuestro objetivo difiere un poco de lo que sería el objetivo del gobierno en materia del deporte. Primero tiene que ser un negocio, nuestro objetivo es que podamos traer a los atletas más representativos del tenis o del deporte que estemos trabajando para que el público mexicano pueda estar en contacto con atletas de alto rendimiento de talla internacional”.

¿Qué tan equivocado es pensar a los promotores del deporte como mecenas? “La palabra mecenas puede estar mal interpretada, no creo que en sus orígenes sea negativo el hecho de apoyar de manera económica. Al final del día, los torneos tienen que ser negocio, si no no pueden sobrevivir”.

marisol.rojas@eleconomista.mx