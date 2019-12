Rebecca “Becky” Hammon supo sacarle provecho a todo aquello que parecía ser una adversidad. Su estatura, que no le permitió ser elegida en el draft de la WNBA en un principio, la hizo reflexionar en que si no podía competir atléticamente con los demás, lo tendría que hacer con la mente. Tiempo después se encontraba batiendo todos los récords y liderando en su último año a un equipo, que rara vez terminaba con récord ganador, a finalizar con 33 victorias y 3 derrotas.

Cuando decidió representar al equipo nacional de Rusia al no ser elegida por Estados Unidos para participar en los tryouts de primera ronda y algunos jugadores se volcaron en su contra llamándola desleal, ella tomó una decisión:

“Creo que ese viaje me ayudó a prepararme para hacer cosas que la gente no había hecho. Me ayudó a lidiar con muchos obstáculos. Me ayudó a construir algo dentro de mí”.

Sin ser uno de sus objetivos planeados Hammon se fue convirtiendo en líder también a nivel social. En 2014 tras concluir por lesiones una exitosa carrera en la WNBA, Gregg Popovich, uno de los mejores entrenadores que tiene la liga estadounidense, reclutó a Hammon en su equipo y se incorporó como la primera mujer asistente de tiempo completo con los San Antonio Spurs.

Le siguieron Nancy Lieberman con los Kings de Sacramento, en 2017 lo hizo Jenny Boucek en el mismo equipo, Karen Stack Umlauf con los Bulls de Chicago y Lindsay Gottlieb con Cavaliers de Cleveland. Según el reporte anual de raza y de género de la NBA en 2018-2019 tres mujeres ocuparon el cargo de asistente de entrenador, el máximo escalón que han podido escalar como parte del cuerpo técnico.

En 2015 Hammon fue la primer mujer encargada de dirigir a los Spurs en la Summer League de la cual alcanzó el título. Sus cualidades en el banquilllo han abierto la posibilidad de que una mujer pueda aspirar, tras más de 70 años, al puesto de entrenador en jefe en una de las mejores ligas deportivas americanas. Medios estadounidenses indican que Hammon se encontró en la mira de Milwaukee para el puesto de head coach en 2018, sin embargo la competencia la ganó Mike Budenholzer.

Desde la incorporación de Adam Silver como comisionado de la NBA, la liga de baloncesto se caracteriza por su política de inclusión, pese a los esfuerzos que faltan por hacer y a que las cifras aún permanecen bajas, la NBA encabeza a las demás ligas profesionales de Estados Unidos (NFL, MLS, MLB) en cuanto a prácticas de contratación inclusiva se refieren, con una calificación de B en género y A+ en raza por el Instituto para la Diversidad y Ética en el Deporte (TIDES).

En entrevista para El Economista, Rick Mahorn, leyenda de los Detroit Pistons de la NBA y exentrenador de las Detroit Shock de la WNBA, expresó:

“Las cualidades que Becky tiene es que ella es una entrenadora, no es un tema de género, puede fungir como entrenadora, mujeres como Swin Cash trabajando con los Pelicans, o Becky Bonner que trabaja con el Orlando Magic, solamente es darles un chance y la oportunidad. Cuando ves a un jugador y sus cualidades como ser humano, los aceptas por quienes son sin basarte en el género”.

A la pregunta de si está preparada la NBA para una head coach mujer, Mahorn respondió: “Claro que sí, es simplemente tener a la mejor persona para el puesto, no es cuestión de hombre o mujer, si tienes las cualidades lo puedes hacer, la gente respeta eso tanto como desarrolles tus habilidades”.

