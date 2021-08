La fisioterapia será parte del legado de Stefany Cristino. Tiene 25 años y una gran claridad en la continuación de su vida después de la natación, con una trayectoria que enmarca con 25 récords personales logrados en tan solo 2 meses y dos representaciones para México en Juegos Paralímpicos, Río 2016 y Tokio 2020. Pero claro, esto es sólo una parte de una carrera marcada por varias medallas.

¿Por qué decidiste estudiar fisioterapia?

“Anteriormente estaba estudiando Derecho, me gustan las leyes, la justicia, pero sentía que no iba de la mano con lo que estaba haciendo. En mi deporte convivo con la fisioterapia, aprendí a conocer los músculos, cuáles me duelen o cuáles tengo que estirar, cómo hacer un calentamiento previo a mi competencia. Me gustaría en un futuro aplicarla con compañeros que ahora son mas pequeños, llevarles la rehabilitación. Como atleta sé lo que están pasando mis compañeros, qué les duele, cómo tratarlos, la experiencia es fundamental y por eso me gusta”, responde a este diario la atleta que representa al Estado de México.

Cristino compite en natación en la clasificación S10, SB9, SM10 y está inscrita en la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas desde el 2008, su tipo de discapacidad es deficiencia de las extremidades que tiene un origen congénito, registra el portal del Comité Paralímpico Internacional.

Stefany Rubí Cristino

• 25 años, estado de méxico

• clasificación: S10, SB9, SM10

• 2 Juegos paralímpicos (Tokio 2020, río de janeiro 2016)

Récords:

• 1 medalla plata: campeonato mundial IPC-Swimming méxico 2017.

• 3 medallas de plata: juegos parapanamericanos toronto 2015

• campeona nacional invicta: paralimpiada nacional del 2008 al 2017.

