Las ‘rojinegras’ del Atlas se quedaron a un gol de sellar por primera vez su pase a la final de la Liga MX Femenil, sin embargo, han sido un ejemplo de evolución en un certamen que se ha visto dominado por los equipos regiomontanos.

José Riestra, presidente de la institución, le atribuye dicho progreso a un trabajo de estructuras, infraestructura, procesos, a la continuidad del cuerpo técnico y jugadoras con un objetivo y una metodología.

Después de un torneo inaugural en el que terminaron a mitad de la tabla, Atlas tocó fondo en el Clausura 2018, cuando terminaron en la penúltima posición; a partir de entonces vio un cambio a la estructura del plantel y del cuerpo técnico, encabezado por Fernando Samayoa, y comenzó el ascenso a zona de liguilla.

En 2020 y 2021 fueron uno de los tres equipos mejor sembrados y en el torneo en curso accedieron a su primera semifinal en la Liga MX Femenil con la cuarta mejor ofensiva y con la campeona de goleo, Alison González.

Algunas de las jugadoras que se incorporaron en el Apertura 2018 como Gabriela Paz, Guadalupe Arce, Andrea García y Joana Robles, durante el último torneo estuvieron presentes en más del 80% de los minutos.

Para el torneo Clausura 2019 se adhirieron otras piezas clave como la defensa Daniela Pérez y la delantera Alison González, quien en ese entonces venía de obtener la Bota de Oro en el Premundial Femenil Sub-17 y de ser finalista en el Mundial de Uruguay 2018 de la misma categoría.

Otras nueve jugadoras registradas en el primer equipo este torneo fueron surgidas de las fuerzas básicas del club, como la delantera Paola García y la mediocampista Valeria Razo. El mismo cuerpo técnico del primer equipo trabaja por las tardes en el Centro de Capacitación de Futbol (CECAF), con las categorías inferiores de la rama femenil, que van desde los 13 hasta los 18 años.

Grupo Orlegi, dueño del club, tiene el proyecto, a mediano plazo, de levantar un centro de alto rendimiento con el objetivo de que el equipo, en sus ramas varonil y femenil, así como las fuerzas básicas, tenga las instalaciones necesarias para su éxito deportivo.

“Seguimos una metodología de fuerzas básicas de Atlas, de nuestro director, Albert Espigares, la idea de juego que nosotros como cuerpo técnico implementamos y el respetar siempre el jugar ofensivo, el tener posesiones, el ser agresivos, recuperar la pelota lo más pronto posible, estar cerca de la portería rival. Se escucha muy fácil decirlo pero implementarlo requiere de esfuerzo, dedicación y también la materia prima: las jugadoras; hemos traído refuerzos que embonan perfecto en nuestra metodología, en nuestra idea de juego”, dijo Samayoa en una entrevista para la Liga MX Femenil.

Samayoa está empapado de la gestión de equipos en las etapas formativas, pues antes de llegar a Atlas tuvo experiencia como director técnico de conjuntos universitarios. También es un tipo de estratega que se vale de los datos estadísticos que le proporciona el departamento de inteligencia de la Liga para a partir de ellos tomar mejores decisiones en la cancha.

“Atlas es un equipo que para mí ha venido de menos a más siempre. Cada temporada tiene a una de las mejores jugadoras de la liga como lo es Alison. Es un equipo que propone, que juega fácil, que tiene muchísima movilidad, que tiene jugadoras muy rápidas, y a mí me parece que es uno de los mejores equipos. Yo felicito al profesor Fer porque ha hecho un gran equipo en todos los aspectos”, respondió a El Economista, Ileana Dávila, directora técnica de Pumas, tras su encuentro de jornada regular contra el equipo tapatío.

José Riestra indicó a este diario que, por el momento, el conjunto representa una inversión y no un activo que genere ingresos. Como ejemplo, durante el partido de semifinales contra Chivas el 14 de mayo el equipo generó un déficit en la operación de alrededor de 500,000 pesos. Al año el equipo requiere de cinco millones de pesos para operar.

“Sin duda es un proyecto que viene creciendo con bases sólidas, creo que es un proceso de inversión. Me acuerdo que, por ahí del 2009, la Liga tuvo el acierto de crear la sub-20 y sub-17 y luego la sub-15, así, en primera división hoy empezamos a ver esos frutos con esos jugadores que tienen este desarrollo; seguramente en la liga femenil será algo similar”, señaló el presidente.

Por el momento, los éxitos del plantel no se han visto del todo plasmados en el aspecto comercial, pues la rama femenil no está respaldada del todo por los mismos patrocinadores que en la rama varonil. Cuentan con Charly como proveedor de indumentaria, Izzi, Banco Azteca, Always, Perdura, Red Cola, Ecom y Oxxo Gas, quedándose afuera Caliente, Inter, Volaris, Berel y Urrea, que sí están presentes en las categorías inferiores varoniles.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx