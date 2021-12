“Dicen que somos pocos, pero muy fieles. Hemos pasado las buenas, las peores, de todo, pero aquí estamos, apoyando al Atlante”, dice un aficionado con más de 60 años de apoyar a los Potros de Hierro, mientras espera la llegada de su equipo para la final del Apertura 2021 en la Liga de Expansión ante Tampico Madero.

La afición atlantista sabe que apoyar a su equipo es un sufrimiento inevitable, por ello disfrutó cada momento de la final del fin de semana, sobre todo porque fue la primera en su regreso a la Ciudad de México. Los Potros, que se mudaron a Cancún, Quintana Roo, de 2007 a 2020, ahora son los únicos habitantes del estadio Ciudad de los Deportes (Azulgrana) y eso provoca que un cúmulo de aficionados vuelva a visitarlos cada 15 días.

La recompensa fue un premio a la resiliencia de aficionados de hasta más de 60 años de apoyar al equipo. Atlante se coronó campeón de la Liga de Expansión al superar 3-0 a Tampico Madero y lo hizo con un tridente de héroes que hicieron explotar en júbilo a los 17,780 asistentes: Humberto ‘Gansito’ Hernández, Christian ‘Hobbit’ Bermúdez y Ramiro Costa.

El partido inició tal como había terminado en su primer episodio, durante la ida del miércoles en el estadio Tamaulipas, casa del Tampico, con un cero a cero de pocas emociones. Pero la confianza estaba a tope para que el título se tiñera de azulgrana: “Para mí es muy grato ver una final nuevamente aunque no se gane el ascenso, pero sí se gana mucho en cuanto al orgullo de todos los atlantistas y la ilusión de volver a ver al equipo en la Ciudad de México”, resalta Felipe Hurtado, un aficionado al club desde hace 50 años.

El Atlante validó el cariño de su gente en el segundo tiempo, aprovechando las desconcentraciones defensivas del Tampico Madero. Así, en un lapso de 218 segundos, el argentino Ramiro Costa firmó un doblete (minutos 53 y 56) que hizo estallar los cánticos azulgranas y acercaba el título con un 2-0. La cereza la colocó un ídolo de la historia moderna del club como ‘Hobbit’ Bermúdez, que metió el 3-0 de cabeza a pesar de su estatura de 1.61 metros.

La sinfonía de “Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre” empezó a retumbar en el inmueble y también a la salida de los aficionados, eufóricos, sin camisa y planeando festejar en el Ángel de la Independencia al cerrar el juego con un 3-0 a favor. La razón es que el Atlante no ganaba un título desde 2009 con la Concachampions y de liga mexicana desde 2007.

Pero un récord más acompañaba esta emoción: es la primera vez en 105 años de vida del club (fundado en 1916) que lograba un título de liga ante su público de la Ciudad de México. En sus tres campeonatos de Primera División, Atlante ganó el primero por posición en la tabla en 1947; el segundo fue cerrando una final como visitante ante Monterrey en 1993; y el tercero, aunque fue como local, lo hizo en Cancún, a 1,600 kilómetros de distancia de su origen.

Equipos como Atlante hacen falta a la Primera División, para que nuestro futbol mexicano sea más fuerte y que realmente a la afición le demos un producto que esté al nivel de la pasión que levanta”, señaló el entrenador de los Potros, Mario García, sobre la relevancia de su club.

También habló de la importancia que tiene el título en Expansión MX a pesar de que no exista el ascenso deportivo: “Evidentemente que aspiramos a llegar a Primera, se los digo a los muchachos, hoy la Liga de Expansión pagó el precio de esta pandemia pero gracias a Dios, a que la televisión se interesó y que se hizo esta reestructura es que tenemos trabajo. Cuando hay trabajo hay que aspirar a las grandes ligas, que es la Primera División, por eso es una motivación, hay muchachos (jugadores) que buscan que los vean, que sepan que son soluciones para Primera y si aspiras a subir tienes que ser ganador. También como entrenador es algo natural buscar la Primera, porque allá arriba es donde financieramente hay más holgura, hay que aspirar a ello mostrando nuestro trabajo, porque tarde o temprano el trabajo que estamos haciendo aquí va a ganar ese peso que requieres para estar en Primera”.

Atlante nunca había sido campeón de una Primera A, Ascenso MX o Liga de Expansión desde que se crearon los torneos cortos, pues solo sumaba las finales perdidas del Apertura 2015, Apertura 2016 y Guardianes 2020, aunque ya había ganado los antiguos formatos de Segunda División en 1977 y 1991.

Sin embargo, tampoco en esos años pudo festejar con su afición de la Ciudad de México, ya que la final de 1977 la ganó en Querétaro y la de 1991 en Puebla. También su más reciente trofeo, el de la Concachampions 2009, lo ganó cuando se había mudado a Cancún, donde no pudo generar el arraigo de ‘equipo del pueblo’ que tiene en la capital mexicana.

“Ser aficionado del Atlante es un sufrimiento que nos gusta y que amamos, nos tocó irle a este equipo y lo vamos a apoyar siempre. Aquí (Ciudad de México) siempre va a ser la casa del Atlante, toda la afición está muy contenta con el regreso y por eso tenemos dos finales y unas semifinales desde que volvió (en Liga de Expansión), por eso el próximo año estamos confiados con volver a la Primera División, como debe de ser”, dice otro aficionado desde hace 35 años.

De acuerdo con información obtenida por este diario, Atlante es uno de los cinco equipos que tiene el visto bueno de la Liga de Expansión respecto a salud financiera y óptima infraestructura para poder dar el salto a la Liga MX, sin embargo, el proceso de solicitud para ser elegible al ascenso se concretará hasta abril, con miras a subir en verano de 2022. Otro de los requisitos es que el Atlante repita el campeonato en el Clausura 2022 o que gane el Campeón de Campeones 2021-22. Cabe recordar que el conjunto azulgrana perdió su lugar en la Liga MX desde 2014.

