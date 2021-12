El club Atlante trabaja para regresar a Primera División. Con la misión de reestructurarse en el aspecto deportivo, a partir del desarrollo de sus fuerzas básicas y categorías femeniles, así como en el plano financiero y buscando una afición ávida, el equipo regresó a la Ciudad de México donde ha encontrado estabilidad.

En entrevista con El Economista, Emilio Escalante, propietario de los Potros desde julio del 2020, explicó que el club inició hace unos meses con el desarrollo de sus fuerzas básicas y rama femenil, el cual pretende que sea un verdadero semillero que nutra al primer equipo. Actualmente cuentan con unas 12 academias desde las cuales ya se busca que se juegue bajo el sistema del Atlante.

Luego de que el expresidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, anunció la suspensión del ascenso en 2020 y la implementación de la Liga de Expansión, el club ha trabajado en reestructurarse en lo deportivo y económico para ascender una vez que se vuelvan a abrir las puertas. De acuerdo al actual presidente del circuito, Mikel Arriola, esto será posible a partir de la temporada 2022-2023, siempre que se cumplan los requisitos de certificación.

En el aspecto financiero, el club es sostenido en 70% por el subsidio que están recibiendo de la Liga, que de acuerdo a lo anunciado en junio de 2020, consiste en un apoyo de 20 millones de pesos anuales. El 30% restante se divide entre los ingresos por derechos de transmisión, boletaje y patrocinadores. El club cuenta con ocho socios comerciales según muestra su sitio web y, de acuerdo al propietario del club, algunos más estaban esperando la noticia del regreso del ascenso: “para ellos es importante subir contigo”.

El club también ha cerrado cinco ventas de jugadores a la Primera División, lo que les genera algunos ingresos adicionales.

“Hoy estamos muy sanos financieramente en todos los sentidos, los muchachos cobran cada 28 días, el cuerpo técnico igual. Nuestros números están bien, aunque ha sido difícil por la pandemia, pero hemos tratado de ser realistas con lo que nos pedía la liga y los estatutos para cumplir con esa parte. Entonces a futuro estamos bien financieramente”, dijo el propietario de los Potros.

En cuanto al Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo firmó un primer contrato por dos años, lo que significa que tiene vigencia hasta mayo de 2022. Sin embargo, los directivos tienen en consideración volver a reunirse con los dueños del recinto para acordar una renovación de contrato.

De acuerdo a Escalante, el estadio cumple con todos los requisitos para ascender y “si hubieran más modificaciones, serían muy pequeñas”. A su llegada, el equipo remodeló los vestidores y un patrocinador ayudó a pintarlo.

“Capacidad la tiene de sobra, son cerca de 38,000 espectadores; las vías, es una logística de muchos años que la gente ya está acostumbrada, sabe cómo llegar al estadio. Otra parte fundamental es donde está situado, el metrobús está caminando a dos cuadras, la gente tiene muchas facilidades para llegar, hay estacionamiento y es la tradición no nada más del estadio, sino de la misma Plaza México”.

Escalante indicó que tras su primera temporada en la Liga de Expansión, el Atlante no es un negocio por lo que se ha invertido en este, “pero a final de cuentas estamos en números negros. Es muy importante el ya no estar en números rojos o, como ha estado la situación, no perder. Somos un equipo que colocamos a cinco jugadores en Primera División, esas ventas nos ayudan. Nuestros patrocinadores están más interesados, hemos tenido apoyos para los muchachos como premios”.

Desde el inicio de la Liga de Expansión, el Atlante se ha ubicado entre los mejores equipos en las principales estadísticas, lo que lo hace más atractivo a los patrocinios: en el Apertura 2021 culminó la fase regular en segundo lugar y está peleando por un pase a la final, tuvo la cuarta mejor ofensiva y la mejor defensiva. El torneo previo culminó en la séptima plaza y avanzó hasta las semifinales. En el apertura 2020, torneo inaugural, terminó sublíder y disputó la final donde cayó contra Tampico Madero.

En la búsqueda de su afición

Con seis cambios de ciudad en su historia, el Atlante es el equipo con la mayor cantidad de mudanzas. Desde hace año y medio está de vuelta en la Ciudad de México, luego de un periodo de 13 años en Cancún, donde cada vez eran menos los aficionados que pagaban por ver jugar al equipo. De acuerdo a estimaciones de Emilio Escalante, entre 600 y 700 personas acudían a los últimos encuentros de los azulgranas en el estadio Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo.

“Fuimos muy claros de regresar al equipo a la Ciudad de México, a donde pertenece y con su público, teníamos que traerlo de vuelta o si no el equipo se estaba muriendo”.

Esta temporada el Atlante fue el equipo que más afición convocó en cinco de las 17 jornadas de la Liga de Expansión y el tercer equipo con la mayor asistencia acumulada en la fase regular con 20,770 personas, sólo detrás de Venados, donde la asistencia total fue de 28,404 aficionados en sus nueve partidos de local y de Raya2 Expansión que acumuló 22,275 espectadores.

¿Por qué se eligió al Estadio Ciudad de los Deportes como sede?

“El estadio de Ciudad de los deportes se identifica mucho con la afición, con el Atlante, jugó muchos años ahí. (...) Quisimos devolverle a la afición y a nuestro equipo esa parte, de identificación con el estadio, por eso tomamos esa resolución”, dijo el propietario.