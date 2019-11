Una familia peculiar se reúne, cuando su agenda se lo permite, para pasar tiempo de calidad. Entre el calendario de partidos de Luis, Josué y Moisés, uno en Durango, otro en Hidalgo y el último en la capital del país, debe ser difícil encontrar tiempo para estar juntos.

Hoy es el turno de acudir a ver al menor de los tres, un jugador de 19 años que, de la liga estudiantil, dio el salto a ser titular y promediar 14:11 minutos y 6.4 puntos con uno de los equipos considerados top de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, además de adjudicarse el trofeo del concurso de triples del Juego de Estrellas en su primera participación.

Andriassi es uno de los jóvenes talentos de la LNBP y no de un plantel cualquiera. Como compañeros tiene a quienes alguna vez fueron la base de la selección que alcanzó la clasificación al Mundial de España en el 2014 luego de 40 años de ausencia: Pedro Pery Meza, Héctor Hernández y Orlando Méndez.

Con ese plantel de experimentados a un lado, ¿cómo hizo un joven de 19 años para sobresalir? “Yo creo que nada más tienes que salir y escuchar al entrenador; por ejemplo, en mi caso, la indicación que me dé Ramón, 100% lo tengo que hacer, lo que me diga Pedro también, lo que me diga Felipe, mis compañeros; entonces, es toda una buena química en el equipo que todos hacen ﷯su parte del rol y hace que funcionemos súper bien”.

Capitanes de la CDMX cuenta con un entrenador que ha sido de los más exitosos de la liga desde la creación del equipo hace tres años, Ramón Díaz, el español que, de acuerdo al gesto de Andriassi, moviendo la cabeza y sonriendo como si quien le pregunta no pudiera comprender la grandeza del asunto, ha ayudado de manera formidable al crecimiento del jugador. “Yo creo que ni en cinco años de universidad, que yo me hubiera quedado todavía a jugar, las hubiera aprendido. Aquí la verdad es un nivel muy alto, Ramón es un coach de talla internacional y día con día le aprendo muchas cosas, tanto deportivas como parte de ser humano”.

Moisés se ha involucrado en el esquema de Ramón al grado de convertirse en uno de los titulares, partido con partido, y con más de 20 minutos por encuentro en los últimos juegos; sin embargo, le recomienda no perder el piso para apuntar más lejos. “El día que levante los pies del suelo más de la cuenta se va a estrellar en grande, tiene que seguir trabajando con la misma humildad con la que llegó el primer día si él quiere llegar a ser un jugador importante, no sólo en la liga sino en la Selección Mexicana o incluso jugar en el extranjero. Todavía le queda mucho que mejorar y un recorrido muy largo”, dijo Ramón Díaz.

El base de Capitanes estudia Administración de Negocios en el Colegio Anáhuac y como suele suceder en el mundo del deporte, espera en algún momento empatar su carrera como basquetbolista con la implementación de un negocio, aunque, como es de suponerse a su edad, aún no tiene claro el qué ni el cómo. Sin embargo, sabiendo que la vida activa de un deportista no es para siempre, se previene ahorrando.

Andriassi no cuenta con un patrocinador formal, pero marcas como Kick Addiction y Todo Basket MX se han acercado para ofrecerle productos.

Moisés ha sido seleccionado nacional en las categorías inferiores, donde lo difícil, según expresó, es mantenerse. Aún a la espera de un llamado a la selección mayor conoce los retos que le esperan a las nuevas generaciones “Yo creo que hay muchos jugadores jóvenes que tenemos el hambre de seguir triunfando y de poner a México en alto, pero ahora con la salida de Pery, de Orlando, de Héctor, de jugadores que eran la cara de nuestro país, yo creo que ha bajado un poco la talla en el equipo nacional, pero yo creo que hay buenos fundamentos para que podamos hacer las cosas bien.”

