El sueño del tenista de 18 años, Carlos Alcaraz, terminó en cuartos de final del US Open: su rival, el canadiense Félix Auger-Aliassime, fue quien alcanzó su primera semifinal de este Grand Slam.

En el segundo set, Alcaraz solicitó los servicios de su fisioterapeuta y tras la intervención y advertencia de este, intentó regresar al partido pero poco después decidió retirarse y resguardar su salud. “No me di cuenta hasta que llamó al fisio, no lo vi venir.

Es un gran jugador”, dijo su oponente canadiense de 21 años. El encuentro entre Auger-Aliassime y Alcaraz se trató del duelo de cuartos de final más joven de un Grand Slam en 15 años. En abril, el canadiense incorporó a Toni Nadal a su equipo y cinco meses más tarde enfrentará su mayor prueba contra el ruso Daniil Medvedev en la semifinal del US Open.

Sólo una molestia física detuvo al joven de 18 años, Carlos Alcaraz en el US Open. En cambio, el canadiense Félix Auger-Aliassime alcanzó su primera semifinal de Grand Slam, aunque no es la forma en la que le habría gustado avanzar, el joven de 21 años ganaba el encuentro 6-2, 3-1 hasta el momento en que el español se retiró.

Con el segundo set del partido en curso, Alcaraz solicitó los servicios del fisioterapeuta, tras la intervención y advertencia del experto, el español intentó regresar al partido pero poco después decidió retirarse buscando resguardar su salud.

“No supe que pasaba algo hasta que llamó al fisio. No sé qué pasó pero es desafortunado. No lo vi venir. Es un gran jugador”, dijo Auger-Aliassime, primer canadiense en clasificar a unas semifinales del US Open.

Alcaraz, el tenista masculino más joven en alcanzar los cuartos del US Open en la era Abierta (desde 1968), enfrentaba a Auger-Aliassime, el más joven en clasificar a los cuartos de dos Grand Slams consecutivos desde el argentino Juan Martín del Potro en 2009.

A los 18 años, Alcaraz tiene todo el tiempo por delante para recuperarse, mejorar y madurar para encarar las grandes pruebas del tenis. Su compatriota y entrenador, Juan Carlos Ferrero, extenista que a lo largo de su carrera cosechó 16 títulos, dijo en entrevista para USOpen.org que su pupilo es un jugador al que le gusta ser muy agresivo, “pero para ser tan agresivo, tienes que controlarte y poder manejar todos los tiros que tienes. Eso no es fácil”.

“Fuera de la cancha, todavía tiene 18 años y necesita madurar más, controlar sus emociones, controlar cuándo ir con el 100 por ciento de su potencial o cuándo ir al 80 por ciento o jugar con mucho más efecto o más plano. Está en camino de poner todo este tipo de cosas en orden”, dijo Ferrero.

Por su parte, Auger-Aliassime enfrentará su mayor prueba, hasta ahora, en el tenis profesional el próximo viernes, cuando se mida ante el ruso Daniil Medvedev en la semifinal del US Open, sólo cinco meses después de incorporar a su equipo de trabajo a Toni Nadal, tío y mentor de Rafael Nadal, campeón de 20 grandes.

Aliassime es el número 15 del ranking y cosecha seis triunfos ante miembros del top 10, sin embargo, ha perdido las ocho finales ATP que ha disputado, la última de ellas en la hierba de Stuttgart.

“Ojalá que en el futuro sea Felix el número 1 del mundo. De momento, tiene que mejorar. Cuando me llegó el ofrecimiento por su parte yo le dije que viniera a la Academia de Manacor 10 días para que viera si yo le podía servir o no. Yo no me planteaba la posibilidad de entrenar a otro jugador. Saber que, como director de la Academia, puedo colaborar con un jugador que tiene máximas aspiraciones, es un reto que a mí particularmente me satisface”, dijo el entrenador en su regreso al circuito, pues desde 2017 que separó su camino de Rafael Nadal, Toni no había entrenado a ningún otro tenista.