La vasta presencia de aficionados mexicanos se ha hecho una tradición en los Mundiales. Cada cuatro años, el apoyo a la Selección Mexicana aumenta: a Brasil 2014 los siguieron 34,000 fanáticos, a Rusia 2018 asistieron 44,000 y en Qatar 2022 se esperan a alrededor de 50,000, aunque todavía falte asegurar la clasificación del combinado tricolor.

Con apenas 24 horas transcurridas de la fase de venta de boletos para la próxima Copa del Mundo, la FIFA anunció que se emitieron 1.2 millones de solicitudes, siendo México uno de los tres países que más demanda ha presentado, detrás del anfitrión Qatar y Argentina, y delante de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, India, Arabia Saudita, Brasil y Francia.

Las autoridades de la embajada de Qatar en México han dicho que se espera que al menos 50,000 aficionados mexicanos acudan a la próxima Copa del Mundo.

Hace cuatro años, con siete días para el partido inaugural del Mundial de Rusia 2018, la FIFA comunicó que México era el sexto país que más boletos había comprado con un total de 60,302, detrás del anfitrión (871,797), de Estados Unidos (88,825), Brasil (72,512), Colombia (65,234) y Alemania (62,541). La afición latinoamericana fue una grata sorpresa para el comité organizador.

De acuerdo al número de credenciales conocidas como FAN ID, se contabilizaron 44,000 mexicanos asistentes en los partidos ante Alemania, Corea, Suecia y Brasil, es decir, desde la apertura y hasta la ronda de octavos de final los aficionados mexicanos fueron mayoría.

Por otra parte, para la Copa del Mundo Brasil 2014, alrededor de 34,000 boletos se vendieron para aficionados mexicanos, ubicándose detrás de países como Brasil (1,041,418) Estados Unidos (1540,412), Australia (40,681) o Inglaterra (38,043).

Sin embargo, datos de Associated Press, retomados por El Financiero Bloomberg indicaron que este número no tomó en cuenta a los mexicanos de segunda generación en Estados Unidos. En el país de las barras y las estrellas se vendieron 154,000 entradas, de las cuales, se estimaba que un tercio fueron adquiridos por mexicoamericanos. En total, más de 60,000 fanáticos habrían apoyado al Tricolor. En Brasil 2014 las credenciales FAN ID aún no se implementaban.

Los costos de los boletos para la primera ronda del Mundial de Brasil iban de los 900 a los 1,200 pesos y representaban los más accesibles que habrían al menos por los siguientes 12 años.

En Qatar 2022 los costos de los boletos para la fase de grupos van de los 1,413 pesos a los 4,502, montos que irán incrementando en cada etapa de la competencia. En la final alcanzarán un máximo de 32,745 pesos.

La FIFA recordó que durante el primer periodo de venta de entradas para Qatar 2022 se podrán presentar solicitudes hasta el 8 de febrero a las 13:00 horas de Doha. Todas las entradas se asignarán una vez concluida la fase de solicitud y, en caso de que la demanda exceda la oferta para el mercado nacional o internacional, las entradas se adjudicarán por sorteo.

Antes del 8 de marzo todos los solicitantes recibirán información sobre si su petición fue aceptada parcial o totalmente, o rechazada, y se proporcionarán tanto las instrucciones que deberán seguir como el plazo para abonar las entradas asignadas.