Las 7 cifras de Netflix sobre la pelea que perdió Canelo

La derrota de Saúl Canelo Álvarez frente a Terence Crawford no solo sacudió el mundo del boxeo. También se convirtió en un fenómeno de audiencias globales en Netflix.

Con datos de VideoAmp, Joe Hand Promotions y la propia plataforma de streaming, el combate que coronó a Crawford como Campeón Indiscutible de Peso Supermedio se colocó como el evento de boxeo masculino más visto del siglo.

Estas son las siete cifras que marcan la magnitud del espectáculo, según Netflix:

1. 41.4 millones de espectadores globales

El combate sumó un total estimado de 41.4 millones de espectadores (Live+1), de acuerdo con Netflix y VideoAmp. La cifra lo convierte en la pelea de boxeo masculino más vista del siglo XXI, superando a otros combates históricos en televisión de paga o servicios de streaming.

2. 36.6 millones de audiencia media por minuto

Desde la primera hasta la última campana, la pelea promedió 36.6 millones de espectadores por minuto en directo.

3. Pico de 24 millones de transmisiones simultáneas

En su punto más alto, el enfrentamiento registró más de 24 millones de conexiones simultáneas en Netflix, un récord para la plataforma en un evento deportivo en vivo.

4. Liderazgo en 30 países y presencia en 91

La pelea encabezó el ranking de contenidos más vistos en Netflix en 30 países, incluidos México, Estados Unidos y Reino Unido, y entró en el Top 10 de 91 naciones.

5. 950 millones de impresiones en redes sociales

En los canales sociales globales de Netflix, el combate generó 950 millones de impresiones. En X, fue tendencia número uno en Estados Unidos y México, donde los nombres de “Canelo” y “Crawford” ocuparon los dos primeros lugares.

6. 500,000 espectadores en bares y restaurantes

De acuerdo con Joe Hand Promotions, cerca de medio millón de personas siguieron la pelea en más de 2,700 establecimientos en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, lo que subraya la relevancia del mercado “fuera del hogar” para este tipo de espectáculos.

7. 70,482 asistentes y 47 millones de dólares en taquilla

El Allegiant Stadium de Las Vegas registró un lleno con 70,482 asistentes y una recaudación de más de 47 millones de dólares, la mayor en la historia del recinto.

El triunfo de Terence Crawford sobre Saúl Álvarez no solo significó un giro en la narrativa deportiva del boxeo, también consolidó a Netflix como jugador relevante en la transmisión de deportes en vivo. La plataforma ya prepara su siguiente gran apuesta. La pelea entre Jake Paul y Gervonta Tank Davis, programada para el 14 de noviembre.

