100 días de Rommel Pacheco: siembro la semilla de un proceso largo

Rommel Pacheco se describe en su perfil de redes sociales: deportista, patriota, servidor público. Titular de la CONADE.

En el transcurso de sus primeros 100 días guiando a la máxima institución del deporte, sube historias de sus días de trabajo en la oficina, viajes y vida personal. Es muy activo en redes algo que no se parece en nada al sexenio pasado.

En entrevista con El Economista, el exclavadista responde a la pregunta: ¿Qué se habrá logrado en tus primeros 100 días de gestión? Enseguida, hace un amplio check-list:

“Las primeras acciones son las becas, estar en comunicación con los atletas, con todas las Federaciones, hacer el planteamiento de los Juegos Nacionales que se quisieran renombrar como Olimpiada Nacional, en el año 1996 se creó con ese nombre y ahora estamos en pláticas con el COM (Comité Olímpico Mexicano) para utilizarlo. El nombre le da espíritu olímpico a la preparación de los atletas rumbo al ciclo de Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos, que se sientan parte de eso.

“Se están trabajando las políticas de vida saludable que se implementarán en las escuelas. La planificación de todos los eventos por cada Federación en juveniles y categorías mayores. Se tienen que hacer presupuestos de boletos, uniformes y lo que se destina en competencia y preparación. A esto se le suma los equipos metodológicos y analíticos de las Federaciones, que revisan que los perfiles sean adecuados. Que los atletas tengan un seguimiento en coordinación con los Institutos del Deporte. Tenemos el CNAR (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento), donde se está haciendo inspección de cada una de las áreas, si requiriera alguna mejora y cómo están los equipos. A lado, están las instalaciones del Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), que también necesitan adecuaciones y a un lado, está la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) que tiene un proyecto para fortalecerse y que los entrenadores se profesionalicen y salgan con certificación”.

Rommel atendió la entrevista con una ampliación de temas a largo plazo, como las propuestas de políticas de salud, el presupuesto de la institución y la ruta para invertir en infraestructura y su mantenimiento.

“Es un proceso largo, sé que siembro la semilla y si en 10 o 20 años estaremos cosechando los resultados”.

En diciembre pasado, en una reunión con medios de comunicación dijo que para este 2025, la Conade recibirá 2,633 millones de pesos. Este diario solicitó a la institución las cifras del presupuesto anual durante el sexenio pasado, pero no se obtuvo respuesta para esta publicación.

Sin embargo, respecto al presupuesto Rommel comentó que en su época como legislador propuso que se designara un porcentaje del PIB o de los impuestos a las bebidas azucaradas, alcohol o tabaco.

“La Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda tendrían que aprobarlas y desde la Conade buscar proponer este tipo de ideas”.

Conforme avancen los años este diario hará cortes por tema y metas establecidas. Por el momento, las redes sociales han sido una herramienta donde se asoman reacciones de atletas en activo.

“Lo que he tratado de hacer a través de redes sociales propias es explicar cómo funciona la CONADE, a veces es complejo. Me enfoco en decir qué se debe hacer para tener una beca o cómo las federaciones solicitan presupuesto para que nada se preste a desinformación o ruido donde no hay. Ser transparente y explicar cómo funciona, cómo se destina y se hace llegar el recurso a los atletas. Con esto, no hay ruido sin fundamentos, se podrá ver cómo funciona”.

Este diario contactó a Ma Jin, la entrenadora de clavados china-mexicana para saber su opinión sobre el arranque de la gestión de Rommel.

“Estamos en China. Se otorgó el recurso para este campamento que ayudará a mejorar la parte técnica de los atletas. Nosotros muy agradecidos con él. Queremos material para mejorar las instalaciones de la alberca y se pueda trabajar la parte técnica con cinturón y catre”.

Ma Jin cuenta (hasta el momento) con 264 medallas internacionales ganadas junto a clavadistas mexicanos y recientemente celebró la plata (dobles) y bronce (individual) en París 2024, junto a Osmar Olvera y Juan Celaya.

Por otro lado, el corredor Tonatiú López opinó que “con Rommel se siente una clara intención de mejorar cuestiones que se descuidaron en la administración pasada, se siente bastante más cercanía con los atletas. (En temas por arreglar) quizá sería que como no hubo mucha cercanía con los atletas y con mucha burocracia se perdió esa sensación de apoyo hacia el atleta, así como los 1000 trámites necesarios para recibir el apoyo para campamentos o competencias. Al menos hablo de mi situación personal que es otro tema que espero pueda mejorar Rommel”.