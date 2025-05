¡Toma nota! ¿Qué hacer ante un despido que no respeta los derechos laborales?

Es más común de lo que se piensa, pero en un despido, no siempre el patrón o las organizaciones avisan con suficiente tiempo a los colaboradores sobre el término de la relación laboral, y al realizarlo de forma intempestiva, el trabajador normalmente está a la deriva respecto a qué hacer y cómo reaccionar ante una situación así.

En algunas ocasiones los empleados que son despedidos se les avisa antes de entrar o al finalizar su jornada laboral, motivo por el cual, las áreas encargadas de comunicar el término de la relación suelen pedir la firma de algunos documentos quedando en el aire si se obtendrán todas las garantías que por ley corresponden.

De acuerdo con Indeed, la comunicación de un despido en tan poco tiempo puede generar mucha incertidumbre en los empleados que son elegidos para terminar con el contrato laboral.

En ese sentido, señala que, si un trabajador sabe gestionar correctamente este tipo de escenarios, ayuda a retomar con mayor rapidez su rutina y buscar otras opciones profesionales, e incluso, hay momentos en las que un despido laboral puede ser la oportunidad para salir de su zona de confort y ascender en la carrera.

José Sesma, abogado laboral en la firma Sales Boyoli, señala que siempre existe la posibilidad de que un patrón decida terminar la relación laboral con un empleado, pero que al hacerlo deben existir causas justificadas.

Explica que cuando se da el caso de un despido sin causa justificada, el trabajador tiene derecho a recibir el pago de sus vacaciones proporcionales al día de la fecha del despido; su prima vacacional correspondiente; aguinaldo proporcional; una indemnización por tres meses de salario diario integrado; al igual que su prima de antigüedad.

“Qué pasa cuando un trabajador lo despiden, pero no le dan todo lo que corresponde por ley. Lo que recomendamos es no firmar nada sin saber. Si no sabes lo que te corresponde, estás indeciso, está ahí un abogado diciéndote y forzándote a firmar para que la empresa se quite un peso encima, decirle al empleado que busque asesoría, y si no tienes un abogado a la mano, decirle al patrón que lo vas a revisar y regresas con ellos”, resalta.

Mientras que Gabriel Abarca Villamonte, titular de la firma jurídica Abarca Abogados, expone que el trabajador tiene derecho a que se le explique con claridad mediante manera verbal y por escrito, qué hechos dieron motivo para que lo rescindan de la relación laboral.

“Mi recomendación es que, ante la duda, no firme ningún documento y menos cuando se siente presionado. Si la relación termina, que el trabajador pueda distinguir entre terminar la relación de mutuo acuerdo, y ahí lo que opera es un finiquito. Sin embargo, si es el despido es unilateral, no tiene derecho a finiquito, tiene derecho hecho una liquidación”, resalta.

Según el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) una causa de terminación de la relación laboral es el mutuo consentimiento tanto del patrón como del colaborador.

Pasos para seguir después de un despido según Indeed:

Solicitar la razón completa de la terminación: En el mismo instante en que se comunica la información del despido, solicitar a la empresa la razón completa y motivos de la terminación. Investigar si hay otras oportunidades laborales en la empresa: Consultar con los empleadores sobre otras oportunidades laborales disponibles dentro de la compañía es ideal para analizar diversas soluciones. Tomar medidas en buenos términos: Si no hay disponibilidad de otras alternativas para seguir en el equipo de trabajo actual, se debe tomar acciones que garanticen una salida en buenos términos. Destinar un tiempo para reflexionar: Estar atento a las necesidades de autocuidado es fundamental para desestresarse e indagar en los aspectos positivos y negativos del antiguo empleo. Actualizar el currículum: Si se tiene unos cuantos años en actividad laboral constante, es posible que el currículum esté desactualizado. Iniciar la búsqueda de empleo: Después de actualizar el currículum se puede iniciar la búsqueda de empleo en la industria que sea de interés. Mejorar las habilidades duras y blandas: Mientras se busca empleo se puede seguir con programas o cursos que permitan potenciar las habilidades duras y blandas. Practicar para las entrevistas: Tomarse un tiempo adicional para prepararse para los futuros procesos de entrevista. Preparar una respuesta sobre tu despido: La pérdida de empleo es muy común, por lo que es posible que las compañías hagan preguntas al respecto durante las entrevistas laborales.

¿Qué pruebas o documentos pueden servir?

Ante un despido intempestivo o sin aviso previo, José Sesma recomienda a los trabajadores tener a la mano sus recibos de nómina, ya que es obligación del patrón que en cada pago de sueldo se le mande su comprobante fiscal digital por internet.

“Con eso el trabajador podría acreditar cuál es su salario diario real, pago de aguinaldo, pago de vacaciones, antigüedad, y siempre tener a la mano la documentación laboral correspondiente, en este caso, el contrato de trabajo”, destaca.

En tanto Gabriel Abarca señala que otro documento indispensable es tener el alta en el IMSS, “así el trabajador puede ver cuál es el salario con el que lo tiene dado de alta el patrón; fecha de ingreso o a fecha en la que le dieron de alta y con esto él va a poder acreditar que existió una relación laboral”.

“Adicional a esto, otros documentos que podrían ayudar es su contrato. Si él tiene una copia de su contrato individual de trabajo, podrá decir cuáles eran sus funciones, horario, jefes inmediatos, días de descanso, entre otros”, refiere.

Dónde acudir

José Sesma aconseja que, ante un despido, y en caso de que el trabajador no esté de acuerdo en lo que le están pagando, se puede acudir directamente al Centro de Conciliación a solicitar una audiencia de conciliación.

“Hay veces que el trabajador no tiene un abogado o no tiene los recursos, también está la opción de que ellos vayan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo donde les van a asignar a un abogado de manera gratuita", agrega.

A su vez, Gabriel Abarca recomienda buscar asesoría a través de un especialista en materia laboral. “si no tiene el recurso está el Centro de Conciliación Federal que ayuda en esos casos”.