¡Que no se te pase! Más de 100 empresas ofrecerán empleo y capacitación a jóvenes de Latam

Del 5 al 7 de septiembre se realizará la Feria Laboral Virtual, un espacio que ofrecerá más de 10,000 vacantes para jóvenes de Latinoamérica, además de charlas y talleres para mejorar la empleabilidad. Participarán más de 100 empresas de México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, aunque el registro estará abierto para toda la población de 18 a 30 años de la región.

La feria laboral es organizada por Nestlé en el marco del X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, una iniciativa a la que se suman Arcos Dorados, Arca Continental, KPMG, Cencosud, Telefónica, Ara, Banco de Chile, entre otras.

“Este es el año en el que tenemos más empresas aliadas en la feria laboral”, afirma Eva Pérez, gerente de Recursos Humanos de Nestlé México. A decir de la ejecutiva, esto refleja el compromiso de muchas compañías con el talento joven.

El registro ya está abierto en la página de la iniciativa Creadores del Cambio 2025 y pueden postularse jóvenes con o sin experiencia laboral, pues también hay oportunidades con un enfoque en formación, tales como trainnes, practicantes, con educación dual o plazas de primer empleo.

Pero el objetivo no es sólo la conexión con vacantes, Eva Pérez comparte que los jóvenes podrán acceder a talleres y charlas que les ayudarán en sus pasos en el mundo profesional. En ese sentido, una de las novedades de este año es la participación de LinkedIn, la red profesional ofrecerá espacios para ayudar en la optimización de perfiles y destacar en un entorno cada vez más competitivo.

A estos espacios se suman sesiones en vivo con Ceo’s de empresas participantes en las que compartirán su experiencia profesional con los jóvenes, pero también con la apertura de que les hagan preguntas a los directores.

Las ediciones anteriores, afirma, no sólo han permitido incorporar a jóvenes a un empleo formal, la experiencia con quienes no han logrado colocarse ha servido para desarrollar nuevos programas y talleres de formación en habilidades que han escaseado en las ferias previas.

“La expectativa que tenemos en México es llegar a más 290,000 jóvenes, que puedan conectarse, vivir la experiencia de las charlas y postularse, y cubrir al menos el 50% de las vacantes que ofertaremos en México”, dice Eva Pérez.

Panorama laboral de los jóvenes en Latam

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el empleo juvenil en América Latina y el Caribe se caracteriza por altas tasas de informalidad, el empleo informal en los trabajadores más jóvenes duplica el de la población adulta.

Esto significa que los jóvenes son más propensos a carecer de acceso a la seguridad social y a condiciones laborales dignas, desde la remuneración hasta las prestaciones.

Además, los últimos datos disponibles muestran que la desocupación juvenil en Latinoamérica y el Caribe es tres veces superior a la de los adultos, según el informe Juventud en cambio: desafíos y oportunidades en el mercado laboral de América Latina y el Caribe, del organismo internacional.

“Las brechas de acceso al empleo juvenil tienen un impacto directo en el desarrollo de la región. Necesitamos políticas de empleo inclusivas que faciliten la transición de las personas jóvenes a trabajos de calidad”, indica Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

A esto hay que sumar el cambio en la demanda de habilidades y la brecha entre las competencias que requiere el mercado laboral y la formación de los jóvenes. “A pesar de valorar la educación como un medio para mejorar su empleabilidad, muchas personas jóvenes enfrentan dificultades para acceder a empleos acordes con su formación”, destaca la Organización Internacional del Trabajo.