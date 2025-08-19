Samsung y UDEM fomentan el talento femenino en IA con programa de innovación

Monterrey, NL. En muchas regiones de México, el camino hacia una carrera profesional no depende solo del talento o la vocación. Para las mujeres, a menudo está marcado por responsabilidades familiares y dinámicas comunitarias que limitan sus opciones, especialmente en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

De acuerdo con la UNESCO, sólo el 35% de quienes cursan estudios superiores en STEM son mujeres y menos del 30% participan en la investigación científica, lo que limita la innovación y la diversidad de perspectivas para enfrentar los retos actuales y futuros.

Para abrirles nuevas oportunidades, Samsung México impulsa una nueva edición de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, Samsung Innovation Campus, con un objetivo claro: acercar a más mujeres mexicanas al mundo tecnológico, en particular a la inteligencia artificial, mediante formación gratuita que combina contenidos técnicos y herramientas de liderazgo.

Desde su implementación en 2021, el programa ha formado a más de 1,000 jóvenes en habilidades que responden a las necesidades actuales del mercado laboral. Sin embargo, la participación de mujeres ha sido baja.

“En México, muchas mujeres jóvenes asumen tareas comunitarias y de cuidado que, aunque esenciales, suelen ser invisibles y poco valoradas. Estas responsabilidades les restan tiempo para su desarrollo académico y profesional, limitando sus oportunidades y perpetuando brechas de género”, explicó Lorena De Lima, senior Manager de Responsabilidad Social en Samsung Electronics México.

Amplían edad de participación para las mujeres

Para responder a este desafío, el programa amplió, por primera vez, el rango de edad para mujeres, permitiendo su participación desde 18 hasta 29 años. La intención es brindar acceso a quienes no pudieron formar parte de ediciones anteriores. Esta modificación parte del reconocimiento de que, al avanzar en su vida adulta, muchas mujeres comienzan a tomar decisiones con mayor libertad y a contar con más condiciones para involucrarse en programas de formación de este tipo.

Además, el programa ofrece una formación integral orientada a fortalecer el perfil profesional de quienes participan. La capacitación contempla un total de 150 horas, de las cuales 130 están dedicadas a contenidos técnicos relacionados con inteligencia artificial y programación, y 20 horas se enfocan en habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

Esta combinación permite que las y los estudiantes --de bachillerato técnico o universitario en instituciones públicas-- adquieran conocimientos en contextos reales y estén mejor preparados para responder a los desafíos del entorno laboral.

Este año, la formación en habilidades blandas sumará una micro credencial adicional. Por primera vez, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) otorgará una constancia oficial (micro credencial) a quienes completen las 20 horas de esta parte del programa.

Este reconocimiento se suma al aval académico de la Universidad de Monterrey (UDEM), que ha ejecutado el programa durante los últimos tres años y entrega un certificado con valor curricular a quienes concluyen satisfactoriamente la capacitación.

“Queremos ofrecer herramientas y fortalecer la confianza de las mujeres, con especial atención en ampliar las oportunidades de participación y crecimiento en áreas de tecnología”, destacó Lorena De Lima.

Para conocer más sobre las bases, términos y condiciones de participación se puede visitar: https://samsunginnovationcampus.udem.edu.mx/.

Por ejemplo, los y las estudiantes deben tener conocimiento y experiencia en programación en Python, así como conocimientos previos en matemáticas, una sólida base de álgebra y comprensión básica del álgebra lineal.