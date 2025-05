Reforma de 40 horas requiere mente abierta y no puede pasar de este año

La propuesta de reducción de jornada laboral en México ya no puede esperar más, y debería tenerse ya una propuesta en el siguiente periodo legislativo, es decir, entre septiembre y octubre, aseguró la diputada Patricia Mercado Castro.

"Hay que tener la mente abierta para ver el bosque completo, se han dado diferentes propuestas y las hemos venido recogiendo en tres meses en foros en ocho estados de la república (...) es importante que la Comisión de Trabajo ha tomado en sus manos estas iniciativas que están presentadas para que en el próximo periodo de septiembre a diciembre, para que el Congreso y la Cámara de Diputados reciba todas las propuestas y tomar una decisión. No puede pasar este periodo legislativo sin haber legislado a favor de las 40 horas".

Para la legisladora, la reducción de la jornada es un gran cambio cultural y social y no sólo una modificación de horas.

“Se regresa el tiempo propio a los trabajadores, considerando que la riqueza no sólo es dinero, sino tiempo, el cual actualmente está distribuido de manera injusta”.

Reconoció que, si bien, esta reducción en la jornada laboral tendrá costos para las empresas, los beneficios serán mucho más grandes para el país.

“Si solo se ven los costos, nunca va a ser un buen momento para avanzar en derechos laborales, hay que tener la mente abierta, el bosque completo, diferentes propuestas y debe hacerse por el bien de México y sus trabajadores”, refirió durante un foro en la Cámara de Diputados.

Con la participación de diferentes actores en las discusiones, la diputada afirmó que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ya tiene las diferentes opiniones y propuestas para comenzar a armar un proyecto de consenso.

“No sólo es una discusión técnica, es una disputa por la vida y el tiempo”

Por su parte, Alitzel Zahiri Cruz Colula, representante del colectivo Yo por las 40 Horas, aseguró que, pese a que el gobierno ha pedido tiempo y que la reforma sea gradual, ya no puede esperar más porque hay un desgaste profundo y estructural.

“Hay muchas experiencias acumuladas que indican que es viable”, advirtió.

Agregó que más allá de todos los datos que se han compartido, la discusión de la reducción de la jornada laboral no sólo es técnica, sino que tiene de por medio una disputa por la vida y el tiempo.

Las jornadas laborales extensas, dijo, destruyen los vínculos de los trabajadores y la salud, en muchos casos se sabe que estas jornadas superan por mucho las 48 horas, que marca la ley.

Consideró que para quienes dicen que no hay cuidados, están equivocados, sí existen, pero los ejercen, en su mayoría mujeres que tienen dobles o triples jornadas, y que no tienen derechos, ni salario por ello.

Consideró que la reducción de la jornada laboral no es una meta final, solo es el principio, un paso necesario para una transformación más amplia, donde existan políticas públicas de cuidados, esquemas flexibles, redistribución del tiempo y la garantía de condiciones dignas.

“El momento es ahora, postergarlo tiene costos reales. No hay tiempo que perder, y la voz de las personas trabajadoras debe ser parte central de la discusión, porque se está decidiendo sobre nuestras vidas. No se resuelve sobre un escritorio, sino escuchando. No es el final, apenas es el inicio”, dijo.