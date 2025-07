Reforma de 40 horas es prioridad legislativa: Pedro Haces

En el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en el país será prioridad dentro de la agenda legislativa, aseguró el diputado del grupo parlamentario de Morena, Pedro Miguel Haces Barba.

Durante su participación en el Quinto foro para la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales, convocado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el también secretario general de la Confederación Autónoma de Empleados de México (CATEM), sostuvo que reducir las horas de trabajo se ha vuelto un tema indispensable.

“A partir del día 1 de septiembre que comienza el nuevo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, la reforma de las 40 horas es prioridad de nuestra agenda legislativa”, aseveró.

Haces Barba aseguró que la reforma que se está analizando dentro de los foros no es un final, sino que es el principio de una nueva cultura laboral que se debe implementar en México.

“La jornada de 40 horas no es el techo, es el nuevo piso, es el punto ante el cual podemos construir algo muy grande entre todos juntos. Una economía con rostro humano y prosperidad para todos, donde la productividad se mida no solo en unidades de hora sino en bienestar y en felicidad colectiva”, afirmó.

Señaló que el proceso de la reducción de la jornada debe ser gradual, ordenado y con diálogo entre el gobierno, sector privado, sindicatos y la academia, con el fin de tener las mejores visiones y propuestas.

“Hay que transformar la productividad desde la perspectiva de respeto. Y es cierto que menos horas no garantizan automáticamente más salud mental, hay que acompañar esta transición con políticas públicas de autocuidado, desconexión digital, programas de salud mental y prevención de riesgos psicosociales”, comentó.

En tanto Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), apuntó que reducir la jornada puede ser de gran beneficio para millones de mexicanos.

“Sabemos que este cambio no puede hacerse al margen de la realidad, no basta con la voluntad política, ni con buenas intenciones requiere análisis, planeación, gradualidad y sobre todo visión de futuro”, destacó.

Apuntó que promueven un modelo de desarrollo inclusivo que pone al centro a la persona trabajadores, un esquema donde los derechos laborales se fortalecen y en el cual las empresas pueden sostenerse y crecer. “No hay justicia sin empleo, y no hay empleo sin empresas viables”.

“Si algo queremos evitar es que una buena idea, mal implementada termine generando daño, no podemos permitir que la informalidad crezca, no podemos dejar que se pierdan empleos, no podemos poner en jaque a miles de pequeñas empresas que apenas sobreviven y que no cuentan con margen para adaptarse a un cambio tan abrupto”, destacó.

Comentó que es necesaria una transición ordenada, una implementación escalonada y por sectores, así como una revisión periódica guiada por un comité tripartito conformado por representantes del gobierno, trabajadores y sector empresarial, el cual permita evaluar anualmente si las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales justifican mantener el ritmo del cambio, ajustarlo o reforzarlo.

Dijo que buscan para México un proceso que inspire confianza, que cuide la paz laboral, que promueva el bienestar sin poner en peligro lo logrado, “estamos ante una gran oportunidad histórica, tenemos en nuestras manos una decisión que puede cambiar el rumbo del trabajo digno en el país, pero implica una obligación moral, escuchar, construir acuerdos y evitar improvisaciones”.

Reducción retardada y reto en cuidados

Marianela Fernández Islas, coordinadora de la estrategia de justicia laboral de Oxfam, comentó que hablar de la reducción de jornada laboral en México es un tema que va atrasado en comparación con otras naciones.

“Creemos que el calendario de implementación que se ha propuesto es excesivo y vamos tarde, mientras otros países avanzan hacia semanas de 35 horas, en México seguimos debatiendo sobre cómo llegar a las 40 horas. No podemos permitirnos postergar el derecho al descanso y el derecho a disponer con libertad de nuestro tiempo”, señaló.

Comentó que los foros sirven para hablar del tiempo, ese recurso finito e irremplazable que determina la forma en que se vive, se cuida y se sueña, “porque reducir la jornada laboral no es solo una reforma técnica o una cifra, es una apuesta por vidas más dignas, por comunidades más sanas y por un país que pone a las personas en el centro”.

En tanto, Lorena Rodríguez de León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que es importante crear un sistema nacional de cuidados que permita reducir el empleo informal.

“Una jornada laboral menos extenuante podría además facilitar la incorporación de más mujeres al mercado de trabajo formal ya que se reduciría el conflicto entre el trabajo remunerado y las responsabilidades de cuidado en el hogar”, resaltó.