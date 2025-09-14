Promete Sheinbaum que en 2030 el salario mínimo alcanzará a cubrir 2.5 canastas básicas

La presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, se comprometió a que al finalizar su gestión, el salario mínimo alcanzará para cubrir 2.5 canastas básicas.

“Si me dejan terminar el sexenio, me comprometo a que el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas”.

En este tenor, destacó que actualmente el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas.

Ante miles de asistentes reunidos en el Parque Metropolitano Bicentenario del Estado de México, la titular del Ejecutivo federal destacó la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad social.

Explicó que con base a las estadísticas del Inegi, en sólo 6 años, en México salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos, “un hecho histórico que cimbró al mundo”.

Previamente, en Morelia, Michoacán, en donde también abordó el tema, dejó en claro que México dejó de ser uno de los países más desiguales del mundo.

“Dejamos de ser un país en donde las brechas entre los más pobres y los más ricos eran las más amplias del mundo, a ser el país con menos desigualdad del continente, solamente debajo de Canadá. Es decir, se redujo la pobreza distribuyendo la riqueza en nuestro país, algo histórico”, refirió.