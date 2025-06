El momento clave: ¿cuándo es ideal solicitar un ascenso profesional?

Después de cierto tiempo en un puesto de trabajo, donde ya se dominan la mayoría de las actividades, llegan momentos de retos y necesidades nuevas, por lo que se buscan abrir puertas en la organización a través de un ascenso laboral.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta varios factores para poder levantar la mano y solicitar una promoción, ya que no solo un buen desempeño es clave para ser considerado, también la comunicación y hasta el momento que atraviesa la empresa son clave.

De acuerdo con Adecco, pedir un ascenso es un momento crucial en cualquier carrera, por lo que puede resultar estresante incluso para el profesional más dedicado.

En ese sentido, indica que, si un colaborador está listo para solicitar un ascenso, es necesario que se prepare para presentar su caso ante los jefes directos, además es fundamental asegurarse de hacer todo lo necesario para tomar alguna oportunidad.

“Ya sea que esté considerando un puesto más alto dentro de su empresa o que aspire a un puesto más desafiante, la clave del éxito radica en la concentración, una preparación cuidadosa y el momento oportuno”, refiere.

En tanto, Nefris Ventura, CEO de la firma Más Humanos, señala que las organizaciones deben observar las competencias y los resultados de los empleados que buscan una promoción para tener más claridad sobre si tienen las habilidades necesarias.

“A veces asumimos que el mejor vendedor o el mejor colaborador, va a ser el estará en el siguiente escalón, y no siempre es así. En algunos momentos se lanza a la persona, pero no tiene esas habilidades de liderazgo y segundo, tener esa gestión rápida en cuanto a la resolución de problemas", apunta.

Ante eso, destaca que es importante que cualquier puesto, sector o rango, hoy necesita tomar decisiones de manera rápida, "a veces eso lo damos por hecho, pero, ahí ya entra otro nivel de relacionamiento”.

“Otro es la comunicación, el feedback, cómo enfrentar las situaciones complejas de la toma de decisiones desde un colectivo que tiene que ver con, cómo mejorar, resolver, proponer o innovar y eso a veces lo dan por hecho que las personas deberían tenerlo y no necesariamente", comenta.

Por otro lado, Antonio López Flores, CEO de VUCA, firma de consultoría especializada en Recursos Humanos, explica que normalmente se confunde el término de ascenso o promoción con el aumento de sueldo, ya que son cosas diferentes.

“Pensemos en un aumento de sueldo que puede ser haciendo exactamente lo mismo, no implica un avance o progresión en la escalera organizacional. Se deben preguntar, ‘quiero una promoción, es decir, una mayor responsabilidad o simplemente seguir haciendo lo mismo, pero que me paguen más”, indica.

Añade que otro tema, es la aspiración profesional y personal, ya que en muchas ocasiones dentro de las organizaciones se confunde que el trabajador dé más por ser realmente bueno o por buscar mayores responsabilidades.

“Es decir, que quienes dan el mayor ancho, quienes se desvelan, quienes pasan muchas horas en la empresa, quienes trabajan fines de semana, son quienes deberían estar este dispuestos o más listos para tales efectos”, refiere.

Según Pandapé, el crecimiento laboral es una de las metas más importantes a las que los colaboradores aspiran, por ello, en el momento en que se presenta una nueva oportunidad dentro de la empresa la emoción es notoria.

“Sin embargo, cuando se trata de un ascenso, la comunicación debe ser la primera herramienta para el departamento de Recursos Humanos al momento de continuar con este proceso”, detalla.

Por qué se puede dar un ascenso laboral según Pandapé

Ascenso por antigüedad: Es uno de los ascensos más comunes, se trata cuando un colaborador cumple con los años y experiencia requerida para poder dar el siguiente paso en el organigrama.

Es uno de los ascensos más comunes, se trata cuando un colaborador cumple con los años y experiencia requerida para poder dar el siguiente paso en el organigrama. Ascenso por mérito: Más allá de la experiencia, este tipo de promoción laboral se trata del cumplimiento de objetivos y el desempeño de nuestros colaboradores.

Más allá de la experiencia, este tipo de promoción laboral se trata del cumplimiento de objetivos y el desempeño de nuestros colaboradores. Ascenso por ampliación: Se tratan de los puestos de trabajo que se van agregando de acuerdo a las nuevas necesidades de la empresa, sobre todo de aquellas que aún están en proceso de crecimiento.

Recomendable para solicitar un ascenso

Nefris Ventura comenta que es necesario identificar las áreas de mejora a nivel funcional y relacional de un colaborador que busca un ascenso.

“Hoy ir a solicitar o levantar la mano en un puesto no está mal, pero si no se relaciona o no entiende los procesos básicos del negocio y además le cuesta lidiar con el entorno relacional, habría que repensarlo”, señala.

La especialista agrega que otro punto importante es buscar un mentor o líder que se tiene como ejemplo.

“Otro punto es siempre formarte y motivarte a tener nuevas integraciones además de tus roles funcionales. Hacerse visible en lo que realmente para ti es importante y una última, sería, tener claro que un ascenso va a representar también una trayectoria profesional”, comenta.

En tanto, Antonio López indica que es fundamental analizar si el empleado realmente quiere un ascenso y si se ve realizando ese trabajo durante los siguientes tres o cuatro años o simplemente es una aspiración.

“Las organizaciones también necesitan adaptarse para encontrar ese balance, de que no todos quieren lo mismo, hay quienes buscan una carrera más ascendente y hay quienes buscan una estabilidad laboral”, concluye el experto.