El ser humano no es un recurso ni un instrumento en el trabajo: Juan Muldoon

“El ser humano no puede ser visto como un recurso”, afirmó Juan Muldoon, director global de Personas en Grupo Bimbo. Como punto de partida para una marca empleadora exitosa, tratar a los trabajadores como gente y no como un instrumento, destacó durante su conferencia ¿Qué dice tu marca empleadora? Cómo crear una imagen que atraiga, inspire y retenga talento.

En su participación en el People Day 2025 de Buk, el directivo compartió que la marca empleadora de Bimbo está basada en el principio de que “la persona es un ser humano y somos colaboradores”. En ese sentido, puntualizó, la gente no se emplea, colabora para lograr el propósito de la organización.

La filosofía de tener una empresa plenamente humana no está peleada con tener una compañía altamente productiva. “Somos ferozmente competitivos en el mercado, buscamos ferozmente ser eficientes, detestamos el gasto innecesario y un desperdicio, pero siempre con un sentido y una aspiración de que las decisiones de negocio sean plenamente humanas”.

“Cuando la empresa tiene esta filosofía tan fuerte, toda la cultura lo refleja y con esta filosofía, cuando invitamos a que la gente se sume nos da una gran ventaja. A una persona que quiere entrar a trabajar con nosotros le ofrecemos una empresa que está en crecimiento, en construcción, nunca nos gusta invitar a alguien a trabajar a sólo un puesto, buscamos gente pensando en hacer carrera”, expuso.

En ese sentido, Juan Muldoon subrayó la relevancia de ofrecer oportunidades de desarrollo a las personas, un diferenciador importante en el mercado laboral, eso conlleva ofrecer programas de formación tanto a nivel técnico como socioemocional. “Hay que invertir como empresa en darle a los colaboradores oportunidades para poder enriquecer su alma, su familia, sus relaciones afectivas, su salud”.

El papel de la compensación

Si bien una marca empleadora no está ligada completamente al salario, el ejecutivo recomendó no perder de vista la compensación en el mercado. “El colaborador que hace un buen trabajo debe estar bien compensado”.

Sin embargo, la estrategia de compensación debe complementarse con otros aspectos: plan de carrea y de vida, capacitación y un ambiente de trabajo innovador e inclusivo.

“La famosa propuesta de valor tiene que incluir estas otras cosas. La persona tiene que sentirse parte de una comunidad de la que se sienta orgullosa”, dijo.

Por último, Juan Muldoon compartió que una fortaleza en el mercado actual es la integración de equipos diversos e invitó a que más compañías abran sus puertas a talento diverso.